LVBP: Aldrem Corredor muestra hambre de éxito en el regreso con Leones del Caracas (+Entrevista)

Leones del Caracas tiene un amplia cartera de jugadores con un talento innegable, lo que le otorga una profundidad significativa al actual campeón de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Actualmente se encuentran desarrollando la pretemporada de cara a la contienda 2023-2024 de la pelota criolla.

Uno de los toleteros que no pudo ser parte del título veintiuno de la divisa, en la anterior zafra, fue Aldrem Corredor. El oriundo de los Valles del Tuy arrastraba molestias en sus rodillas y eso le impidió estar en acción en la edición 2022-2023, pero ahora apunta a ganarse un puesto en el lineup titular de la escuadra melenuda.

El poderoso zurdo fue uno de los 33 peloteros que se pusieron a disposición del equipo desde el primer día de los entrenamientos.

"Tuve una temporada baja de bastante trabajo para llegar aquí al primer día y continuar las labores para no perder las condiciones", dijo en una entrevista otorgada a pie de campo del Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada.

Planificación

"Estoy trabajando con los trainers un plan que creamos para que las rodillas no me molesten y no me incomoden en ningún momento", confesó acerca de su esfuerzo para fortalecer su físico y evitar recaer en la lesión.

Potencia y contacto

Durante las prácticas de los capitalinos, Corredor ha conectado con fuerza la pelota y ha logrado sacarla del diamante en más de dos ocasiones. "He venido trabajando mucho el swing, la potencia de la parte de atrás y las manos, gracias a Dios está dando resultado en este momento", reconoció. "Estoy dispuesto a cumplir cualquier función que el equipo me quiera otorgar, en cualquier parte del juego lo voy a lograr".

"Es más difícil sacar la pelota aquí (Estadio Monumental) porque la brisa está en contra, pero estamos trabajando en todos los aspectos para ayudar al equipo".

Ambiente familiar en Leones

"Si creamos una familia podemos llegar a ganar el bicampeonato, es lo que estamos buscando, es muy importante para nosotros (ambiente)", soltó el slugger de 27 años de edad.