Jesús Vargas: "Ya estoy preparado para competir" (+Entrevista)

Este viernes, los Leones del Caracas visitan a los Cardenales de Lara en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. En este encuentro, la novena capitalina tendrá el debut de una pieza que fue importante la pasada campaña y que, por motivos personales, se había mantenido fuera de la rotación de lanzadores de José Alguacil: Jesús Vargas.

El diestro conversó en exclusiva para Meridiano y comentó que espera tener un gran año para poder ayudar al conjunto felino en su búsqueda por el bicampeonato en esta zafra 2023-24 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Debut en la tercera semana

El serpentinero fue parte de la rotación de lanzadores de Alguacil y fue una gran pieza para los Leones durante la pasada campaña. Sin embargo, su debut se retrasó y, apenas, en la tercera semana es que verá acción.

"Tuve un pequeño inconveniente personal y por eso perdí dos semanas, pero ya ahorita, gracias a Dios, me habían dicho que el primero iba a estar en la rotación y ya estoy preparado para competir", comentó Vargas.

Su rival, Cardenales de Lara, es uno de los mejores equipos ofensivos y ocupa la primera posición de la tabla de clasificación, seguidos por los Leones, y el encuentro determinará quien toma ese lugar. "Me he venido preparando desde el día uno de las prácticas del equipo. Ya estoy mentalizado y ya estoy tranquilo, mañana salgo, como siempre lo he hecho, a hacer mi trabajo, ejecutar mis pitcheos y a competir, estar encima del lanzador, y creo que eso va a ser una parte del éxito del juego de mañana", expresó el lanzador sobre su primera salida dentro del menú de José Alguacil.

Vargas quiere sumar triunfos

El diestro también habló sobre sus expectativas para esta nueva zafra de la LVBP con los melenudos y destacó que quiere, además de tener una buena campaña, aumentar el número de victorias. "Salir a hacer mi trabajo, ganar un poco más de juegos, el año pasado tuve un gran temporada, pero no sumé en ese campo. Creo que este año vengo un poco más maduro, más mentalizado y creo que eso va a ser una parte del éxito de mi carrera este año" dijo Vargas, quien lanzó en 10 encuentros la pasada campaña y tuvo récord de un triunfo y una derrota con una efectividad de 3.62 y un WHIP de 1.58.

A su vez, destacó que la Liga Mayor de Béisbol Profesional le sirvió para mantenerse trabajando y poder incluir nuevos lanzamientos a su repertorio, de cara a esta temporada de la LVBP. "Ahorita estoy un poco más fuerte. Gracias a Dios, en la Liga Mayor trabajé bastante, un poquito más de velocidad. Mis pitcheos secundarios súper mejor", comentó.

"Ahorita estoy lanzando el sinker, que antes no lo estaba lanzando y creo que eso me va a ayudar para esta temporada", expresó Vargas sobre lo que pudo desarrollar en la LMBP con Delfines de La Guaira, donde registró tres vicotiras y tres reveses en 10 compromisos, con una efectividad de 6.75 y un WHIP de 1.31.

Vargas, de 15 años de edad, envió un mensaje a la fanaticada de Leones y pidió el apoyo para buscar el bicampeonato. "Un saludo a la fanaticada y vengan a apoyarnos. Este año cargamos la misma vibra del año pasado, creo que un poco más fuerte. Estén aquí presentes para que disfruten del equipo ganar otra vez", sentenció el serpentinero.