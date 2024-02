¡Eterno! Así inmortalizó Ángel Padrón su no hit no run en la Serie del Caribe ante Nicaragua (+Video)

La campaña 2023-24 de Tiburones de La Guaira fue sensacional por los dirigidos por Oswaldo "Ozzie" Guillén, logrando coronarse campeones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y de la Serie del Caribe 2024, que se realizó en la ciudad de Miami.

Justamente en el torneo caribeño, Ángel Padrón anotó su nombre en los libros de récords y se convirtió en el segundo serpentinero que consigue un juego sin hits ni carreras en la historia de la SDC. Esto lo logró frente a los Gigantes de Rivas, representantes de Nicaragua, y, además, es el primer latino en lograr esto dentro del certamen. Para recordar esto, el zurdo decidió marcar este momento en su piel con un tatuaje.

Para siempre

Padrón se tatuó las palabras "No Hit No Run" y se puede ver al lanzador acompañado del logo de la Serie del Caribe, la fecha en que logró el "no hitter" y sus estadísticas, donde lanzó 9 innings y abanicó a cuatro bateadores rivales. Con esto, el zurdo se convirtió en uno de los más destacados de la novena litoralense y fue clave para que Tiburones obtuviera el título.

Desde 1952, cuando el estadounidense Thomas Fine había pichado un juego perfecto, no había sucedido algo similar y el serpentinero de La Guaira hizo historia durante la SDC 2024. Por este motivo, el oriundo de Táchira decidió inmortalizar este momento en su piel como recuerdo de uno de los logros más grandes de un deportista venezolano en los años recientes.