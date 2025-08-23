|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|3
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|Entradas
|NYM
|ATL
|Sin carreras
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|2-1
|0
|0
|0
|.266
|J. Soto RF
|1-0
|0
|0
|0
|.251
|P. Alonso 1B
|0-0
|0
|0
|0
|.262
|M. Vientos DH
|1-1
|0
|0
|0
|.235
|J. McNeil 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.258
|S. Marte LF
|1-1
|0
|0
|0
|.282
|B. Baty 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.248
|T. Taylor CF
|1-0
|0
|0
|0
|.205
|H. Senger C
|1-0
|0
|0
|0
|.182
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Clay Holmes
|2.0
|0
|0
|3
|21-14
|3.59
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Profar LF
|1-0
|0
|0
|0
|.259
|M. Olson 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.267
|R. Acuña Jr. RF
|1-0
|0
|0
|0
|.304
|M. Harris II CF
|1-0
|0
|0
|0
|.255
|M. Ozuna DH
|1-0
|0
|0
|0
|.233
|D. Baldwin C
|1-0
|0
|0
|0
|.276
|O. Albies 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.229
|N. Alvarez Jr. 3B
|0-0
|0
|0
|0
|.259
|V. Bruján SS
|0-0
|0
|0
|0
|.254
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Cal Quantrill
|2.0
|0
|3
|2
|43-27
|5.40
|
NY Mets
|
Atlanta
|3
|H
|0
|0
|HR
|0
|3
|TB
|0
|3
|DEB
|0
|
NY Mets
|
Atlanta
|3
|K
|2
|14
|ST
|27
|0
|H
|3
|0
|BB
|1
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|2-1
|0
|0
|0
|.266
|J. Soto RF
|1-0
|0
|0
|0
|.251
|P. Alonso 1B
|0-0
|0
|0
|0
|.262
|M. Vientos DH
|1-1
|0
|0
|0
|.235
|J. McNeil 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.258
|S. Marte LF
|1-1
|0
|0
|0
|.282
|B. Baty 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.248
|T. Taylor CF
|1-0
|0
|0
|0
|.205
|H. Senger C
|1-0
|0
|0
|0
|.182
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Clay Holmes
|2.0
|0
|0
|3
|21-14
|3.59
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Profar LF
|1-0
|0
|0
|0
|.259
|M. Olson 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.267
|R. Acuña Jr. RF
|1-0
|0
|0
|0
|.304
|M. Harris II CF
|1-0
|0
|0
|0
|.255
|M. Ozuna DH
|1-0
|0
|0
|0
|.233
|D. Baldwin C
|1-0
|0
|0
|0
|.276
|O. Albies 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.229
|N. Alvarez Jr. 3B
|0-0
|0
|0
|0
|.259
|V. Bruján SS
|0-0
|0
|0
|0
|.254
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Cal Quantrill
|2.0
|0
|3
|2
|43-27
|5.40
|
NY Mets
|
Atlanta
|3
|H
|0
|0
|HR
|0
|3
|TB
|0
|3
|DEB
|0
|
NY Mets
|
Atlanta
|3
|K
|2
|14
|ST
|27
|0
|H
|3
|0
|BB
|1
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Mets
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|3
|0
|Braves
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|Entradas
|NYM
|ATL
|Sin carreras
Ver más