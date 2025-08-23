Play by Play

BOS 12
NYY 1


Game Over
TOR 7
MIA 6
WSH 3
PHI 6
B: 1
S: 2
O: 1
KC 2
DET 3
B: 2
S: 2
O: 0
COL 0
PIT 4
B: 1
S: 1
O: 0
HOU 5
BAL 3
B: 0
S: 0
O: 1
CLE 0
TEX 2
B: 0
S: 0
O: 0
MIN 1
CWS 1
B: 4
S: 2
O: 2
SF 0
MIL 1
B: 2
S: 2
O: 0
NYM 0
ATL 0
B: 3
S: 1
O: 0
Warmup
CIN 0
AZ 0
Pre-Game
LAD 0
SD 0
Pre-Game
CHC 0
LAA 0
Pre-Game
ATH 0
SEA 0

NYM
68-60 (.531)
0
Alta 3rd 0 out
0

ATL
58-70 (.453)
Juan Soto

AL BATE

Juan Soto (RF)
1 - 0
Cal Quantrill

LANZA

Cal Quantrill
2.0 IP, 0 CL, 2 K, 43 NP
Bolas:
 
Strikes:
 
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Francisco Lindor 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3 4
4
Bola mala
Cutter 90.2 MPH.
Rotación:0RPM
3
Bola por el suelo
Splitter 86.6 MPH.
Rotación:1.139RPM
2
Bola mala
Splitter 85.3 MPH.
Rotación:954RPM
1
Toque de foul
Cutter 90.1 MPH.
Rotación:2.301RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 - - - - - - 0 3 0
0 0 - - - - - - 0 0 0
Entradas NYM ATL
Sin carreras
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 2-1 0 0 0 .266
J. Soto RF 1-0 0 0 0 .251
P. Alonso 1B 0-0 0 0 0 .262
M. Vientos DH 1-1 0 0 0 .235
J. McNeil 2B 1-0 0 0 0 .258
S. Marte LF 1-1 0 0 0 .282
B. Baty 3B 1-0 0 0 0 .248
T. Taylor CF 1-0 0 0 0 .205
H. Senger C 1-0 0 0 0 .182




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Clay Holmes 2.0 0 0 3 21-14 3.59
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Profar LF 1-0 0 0 0 .259
M. Olson 1B 1-0 0 0 0 .267
R. Acuña Jr. RF 1-0 0 0 0 .304
M. Harris II CF 1-0 0 0 0 .255
M. Ozuna DH 1-0 0 0 0 .233
D. Baldwin C 1-0 0 0 0 .276
O. Albies 2B 0-0 0 0 0 .229
N. Alvarez Jr. 3B 0-0 0 0 0 .259
V. Bruján SS 0-0 0 0 0 .254




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Cal Quantrill 2.0 0 3 2 43-27 5.40

NY Mets
Atlanta
3 H 0
0 HR 0
3 TB 0
3 DEB 0

NY Mets
Atlanta
3 K 2
14 ST 27
0 H 3
0 BB 1
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 74 54 .578 - L1
Mets 68 60 .531 6.0 W1
Marlins 60 69 .465 14.5 L2
Braves 58 70 .453 16.0 L1
Nationals 53 75 .414 21.0 W3
Probabilidad de ganar
54 %
3 parte alta
(B:2 S:1 O:0)

NY Mets 0 - 0 Atlanta
Datos del encuentro
Estadio: Truist Park
Localidad: Atlanta, Georgia
El clima: Partly Cloudy, 72 ºF
Capacidad: 41.149
Árbitros:
Home Plate: Roberto Ortiz
1era base: Bill Miller
2da base: Chad Fairchild
3era base: Ben May
