|Entradas
|KC
|DET
|3º
|Jake Rogers pega doble (3) con línea a jardinero izquierdo Randal Grichuk. Javier Báez anota . Jake Rogers out en 3ra con el tiro, jardinero izquierdo Randal Grichuk a campo corto Bobby Witt Jr. a tercera base Maikel Garcia.
|0
|1
|4º
|Vinnie Pasquantino pega doble (22) con línea a jardinero derecho Kerry Carpenter. Bobby Witt Jr. anota.
|1
|1
|4º
|Spencer Torkelson batea jonrón (27) con elevado entre los jardines izquierdo y central.
|1
|2
|5º
|Jake Rogers pega sencillo con línea a jardinero central Kyle Isbel. Zach McKinstry anota Jake Rogers a 2da. Jake Rogers avanza a la 2da, on error en tiro de campo corto Bobby Witt Jr.
|1
|3
|6º
|Bobby Witt Jr. batea jonrón (19) con elevado por el jardín izquierdo.
|2
|3
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|M. Yastrzemski DH
|3-0
|0
|0
|0
|.231
|B. Witt Jr. SS
|3-2
|2
|1
|1
|.296
|V. Pasquantino 1B
|3-1
|0
|0
|1
|.263
|M. Garcia 3B
|3-0
|0
|0
|0
|.299
|S. Perez C
|3-1
|0
|0
|0
|.248
|A. Frazier RF
|3-1
|0
|0
|0
|.265
|J. India 2B
|2-1
|0
|0
|0
|.235
|R. Grichuk LF
|2-0
|0
|0
|0
|.240
|K. Isbel CF
|1-0
|0
|0
|0
|.265
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Michael Wacha
|6.0
|3
|8
|4
|108-66
|3.39
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|C. Keith 3B
|3-0
|0
|0
|0
|.261
|G. Torres 2B
|2-1
|0
|0
|0
|.262
|K. Carpenter RF
|3-0
|0
|0
|0
|.259
|S. Torkelson 1B
|3-2
|1
|1
|1
|.244
|R. Greene LF
|3-1
|0
|0
|0
|.264
|D. Dingler DH
|3-0
|0
|0
|0
|.268
|Z. McKinstry SS
|2-1
|1
|0
|0
|.266
|J. Báez CF
|2-1
|1
|0
|0
|.269
|J. Rogers C
|2-2
|0
|0
|2
|.184
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Chris Paddack
|5.0
|1
|5
|1
|62-37
|4.98
|Troy Melton
|1.1
|1
|1
|1
|18-12
|2.92
Kansas City
Detroit
|6
|H
|8
|1
|HR
|1
|10
|TB
|12
|3
|DEB
|3
Kansas City
Detroit
|4
|K
|2
|66
|ST
|49
|8
|H
|6
|1
|BB
|1
Kansas City
Detroit
|6
|H
|8
|1
|HR
|1
|10
|TB
|12
|3
|DEB
|3
Kansas City
Detroit
|4
|K
|2
|66
|ST
|49
|8
|H
|6
|1
|BB
|1
|Entradas
|KC
|DET
|baja
|3º
|Jake Rogers pega doble (3) con línea a jardinero izquierdo Randal Grichuk. Javier Báez anota . Jake Rogers out en 3ra con el tiro, jardinero izquierdo Randal Grichuk a campo corto Bobby Witt Jr. a tercera base Maikel Garcia.
|0
|1
|alta
|4º
|Vinnie Pasquantino pega doble (22) con línea a jardinero derecho Kerry Carpenter. Bobby Witt Jr. anota.
|1
|1
|baja
|4º
|Spencer Torkelson batea jonrón (27) con elevado entre los jardines izquierdo y central.
|1
|2
|baja
|5º
|Jake Rogers pega sencillo con línea a jardinero central Kyle Isbel. Zach McKinstry anota Jake Rogers a 2da. Jake Rogers avanza a la 2da, on error en tiro de campo corto Bobby Witt Jr.
|1
|3
|alta
|6º
|Bobby Witt Jr. batea jonrón (19) con elevado por el jardín izquierdo.
|2
|3
