BOS 12
NYY 1


Game Over
TOR 7
MIA 6
WSH 3
PHI 6
B: 1
S: 2
O: 1
KC 2
DET 3
B: 0
S: 0
O: 1
COL 0
PIT 4
B: 0
S: 0
O: 0
HOU 5
BAL 3
B: 0
S: 0
O: 1
CLE 0
TEX 2
B: 0
S: 2
O: 0
MIN 1
CWS 2
B: 0
S: 0
O: 2
SF 0
MIL 1
B: 0
S: 0
O: 1
NYM 0
ATL 0
B: 0
S: 0
O: 0
Warmup
CIN 0
AZ 0
Pre-Game
LAD 0
SD 0
Pre-Game
CHC 0
LAA 0
Pre-Game
ATH 0
SEA 0

KC
66-63 (.512)
2
Alta 7th 1 out
3

DET
77-53 (.592)
Jonathan India

AL BATE

Jonathan India (2B)
2 - 1
Troy Melton

LANZA

Troy Melton
1.1 IP, 1 CL, 1 K, 18 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
Sin lanzamientos
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 1 0 1 - - 2 6 1
0 0 1 1 1 0 - - 3 8 0
Entradas KC DET
Jake Rogers pega doble (3) con línea a jardinero izquierdo Randal Grichuk. Javier Báez anota . Jake Rogers out en 3ra con el tiro, jardinero izquierdo Randal Grichuk a campo corto Bobby Witt Jr. a tercera base Maikel Garcia. 0 1
Vinnie Pasquantino pega doble (22) con línea a jardinero derecho Kerry Carpenter. Bobby Witt Jr. anota. 1 1
Spencer Torkelson batea jonrón (27) con elevado entre los jardines izquierdo y central. 1 2
Jake Rogers pega sencillo con línea a jardinero central Kyle Isbel. Zach McKinstry anota Jake Rogers a 2da. Jake Rogers avanza a la 2da, on error en tiro de campo corto Bobby Witt Jr. 1 3
Bobby Witt Jr. batea jonrón (19) con elevado por el jardín izquierdo. 2 3
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
M. Yastrzemski DH 3-0 0 0 0 .231
B. Witt Jr. SS 3-2 2 1 1 .296
V. Pasquantino 1B 3-1 0 0 1 .263
M. Garcia 3B 3-0 0 0 0 .299
S. Perez C 3-1 0 0 0 .248
A. Frazier RF 3-1 0 0 0 .265
J. India 2B 2-1 0 0 0 .235
R. Grichuk LF 2-0 0 0 0 .240
K. Isbel CF 1-0 0 0 0 .265




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Michael Wacha 6.0 3 8 4 108-66 3.39
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
C. Keith 3B 3-0 0 0 0 .261
G. Torres 2B 2-1 0 0 0 .262
K. Carpenter RF 3-0 0 0 0 .259
S. Torkelson 1B 3-2 1 1 1 .244
R. Greene LF 3-1 0 0 0 .264
D. Dingler DH 3-0 0 0 0 .268
Z. McKinstry SS 2-1 1 0 0 .266
J. Báez CF 2-1 1 0 0 .269
J. Rogers C 2-2 0 0 2 .184




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Chris Paddack 5.0 1 5 1 62-37 4.98
Troy Melton 1.1 1 1 1 18-12 2.92

Kansas City
Detroit
6 H 8
1 HR 1
10 TB 12
3 DEB 3

Kansas City
Detroit
4 K 2
66 ST 49
8 H 6
1 BB 1
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 77 53 .592 - W4
Royals 66 63 .512 10.5 L1
Guardians 64 63 .504 11.5 L3
Twins 59 69 .461 17.0 W1
White Sox 45 83 .352 31.0 L3
Probabilidad de ganar
74.3 %
7 parte alta
(B:0 S:0 O:1)

Kansas City 2 - 3 Detroit
Datos del encuentro
Estadio: Comerica Park
Localidad: Detroit, Michigan
El clima: Partly Cloudy, 76 ºF
Capacidad: 41.083
Árbitros:
Home Plate: Adam Beck
1era base: Dan Iassogna
2da base: Scott Barry
3era base: Willie Traynor
