|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|Entradas
|LAD
|SD
|Sin carreras
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|S. Ohtani DH
|2-0
|0
|0
|0
|.282
|M. Betts SS
|2-0
|0
|0
|0
|.245
|W. Smith C
|1-0
|0
|0
|0
|.299
|F. Freeman 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.302
|T. Hernández RF
|1-0
|0
|0
|0
|.251
|A. Call LF
|1-0
|0
|0
|0
|.274
|A. Pages CF
|1-0
|0
|0
|0
|.272
|M. Rojas 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.254
|B. Kennedy 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.074
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Tyler Glasnow
|3.0
|0
|0
|3
|54-32
|2.97
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Tatis Jr. RF
|1-0
|0
|0
|0
|.266
|L. Arraez DH
|2-0
|0
|0
|0
|.288
|M. Machado 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.293
|R. O'Hearn 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.281
|X. Bogaerts SS
|1-0
|0
|0
|0
|.263
|G. Sheets LF
|1-0
|0
|0
|0
|.255
|R. Laureano CF
|0-0
|0
|0
|0
|.299
|J. Cronenworth 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.239
|F. Fermin C
|1-0
|0
|0
|0
|.263
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Nestor Cortes
|3.2
|0
|0
|2
|53-37
|5.06
|
LA Dodgers
|
San Diego
|0
|H
|0
|0
|HR
|0
|0
|TB
|0
|0
|DEB
|2
|
LA Dodgers
|
San Diego
|3
|K
|2
|32
|ST
|37
|0
|H
|0
|2
|BB
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Dodgers
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|Padres
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|Entradas
|LAD
|SD
|Sin carreras
