BOS 12
NYY 1


TOR 7
MIA 6


WSH 4
PHI 6


KC 2
DET 4


COL 1
PIT 5


HOU 9
BAL 7
B: 2
S: 0
O: 1
CLE 0
TEX 10


MIN 3
CWS 7
B: 1
S: 1
O: 2
SF 7
MIL 1
B: 0
S: 1
O: 1
NYM 7
ATL 2
B: 0
S: 0
O: 0
CIN 0
AZ 7
B: 0
S: 1
O: 0
LAD 0
SD 0
B: 1
S: 2
O: 3
CHC 0
LAA 0
ATH 0
SEA 0

LAD
73-56 (.566)
0
Alta 4th 2 outs
0

SD
73-56 (.566)
Will Smith

AL BATE

Will Smith (C)
1 - 0
Nestor Cortes

LANZA

Nestor Cortes
3.2 IP, 0 CL, 2 K, 53 NP
Bolas:
 
 
 
Strikes:
 
Outs:
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3
3
Strike cantado
Four-Seam Fastball 91 MPH.
Rotación:0RPM
2
Bola mala
Sweeper 74.1 MPH.
Rotación:2.465RPM
1
Strike cantado
Sweeper 78.7 MPH.
Rotación:2.446RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 - - - - - 0 0 0
0 0 0 - - - - - 0 0 0
Entradas LAD SD
Sin carreras
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
S. Ohtani DH 2-0 0 0 0 .282
M. Betts SS 2-0 0 0 0 .245
W. Smith C 1-0 0 0 0 .299
F. Freeman 1B 1-0 0 0 0 .302
T. Hernández RF 1-0 0 0 0 .251
A. Call LF 1-0 0 0 0 .274
A. Pages CF 1-0 0 0 0 .272
M. Rojas 2B 1-0 0 0 0 .254
B. Kennedy 3B 1-0 0 0 0 .074




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Tyler Glasnow 3.0 0 0 3 54-32 2.97
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Tatis Jr. RF 1-0 0 0 0 .266
L. Arraez DH 2-0 0 0 0 .288
M. Machado 3B 1-0 0 0 0 .293
R. O'Hearn 1B 1-0 0 0 0 .281
X. Bogaerts SS 1-0 0 0 0 .263
G. Sheets LF 1-0 0 0 0 .255
R. Laureano CF 0-0 0 0 0 .299
J. Cronenworth 2B 1-0 0 0 0 .239
F. Fermin C 1-0 0 0 0 .263




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Nestor Cortes 3.2 0 0 2 53-37 5.06

LA Dodgers
San Diego
0 H 0
0 HR 0
0 TB 0
0 DEB 2

LA Dodgers
San Diego
3 K 2
32 ST 37
0 H 0
2 BB 0
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 73 56 .566 - L1
Padres 73 56 .566 - W4
D-backs 63 66 .488 10.0 W3
Giants 61 68 .473 12.0 L4
Rockies 37 93 .285 36.5 L3
Probabilidad de ganar
54.6 %
4 parte alta
(B:1 S:2 O:2)

LA Dodgers 0 - 0 San Diego
Datos del encuentro
Estadio: Petco Park
Localidad: San Diego, California
El clima: Partly Cloudy, 79 ºF
Capacidad: 40.222
Árbitros:
Home Plate: Chris Guccione
1era base: David Rackley
2da base: Chad Whitson
3era base: Edwin Moscoso
Los Angeles Dodgers
73-56 (.566)
0
Alta 4th
2 outs
0
San Diego Padres
73-56 (.566)
LA Dodgers 0 - 0 San Diego

Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Dodgers 0 0 0 - - - - - 0 0 0
Padres 0 0 0 - - - - - 0 0 0
Entradas LAD SD
Sin carreras
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 73 56 .566 - L1
Padres 73 56 .566 - W4
D-backs 63 66 .488 10.0 W3
Giants 61 68 .473 12.0 L4
Rockies 37 93 .285 36.5 L3
Datos del encuentro
Estadio: Petco Park
Localidad: San Diego, California
El clima: Partly Cloudy, 79 ºF
Capacidad: 40.222
Árbitros:
Home Plate: Chris Guccione
1era base: David Rackley
2da base: Chad Whitson
3era base: Edwin Moscoso

