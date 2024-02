Serie del Caribe: Oswaldo Guillén revela qué es lo más valioso en el no hit no run de Ángel Padrón para Tiburones (+video)

Sin duda, el siete de febrero es un día que quedará plasmado en la historia, no solamente del beisbol venezolano, sino de toda la pelota caribeña y es que el criollo Ángel Padrón se convirtió en el segundo lanzador en la historia del evento en lanzar un choque sin hits ni carreras, algo que beneficia mucho a los Tiburones de La Guaira, según su manager Oswaldo Guillén.

Los representantes criollos, se impusieron 9-0 a los Gigantes de Rivas (Nicaragua), en un desafío donde el serpentinero regaló un sólo pasaporte y ponchó a cuatro rivales.

El primero en felicitarlo publicamente, tras esa gesta memorable fue su dirigente, quien lo alabó mediante la Rueda de Prensa posterior al choque. "El no hit no run, gracias a Dios para él y para nosotros, me contenta mucho", destacó "Ozzie" sobre el trabajo de Padrón.

Además, afirmó que después del séptimo si le conectaban un imparable lo iban a sustituir y que en ese mismo episodio le preguntó como se sentía porque era su deber seguir esa estrategia.

Lo vital de esta grandiosa actuación:

El estratega escualo le da un valor adicional a ese logro del abridor zurdo, considerando que lo fundamental de esa salida, más allá del juego sin hits ni carreras, es que le ayudó a guardar a sus relevistas.

"Lo más importante que hizo (Ángel) para nosotros es que nos defendió el bullpen, para mañana. Como manager eso es lo más importante para mí", destacó Guillén. Para el encuentro de mañana el estratega criollo podrá con todo su relevo ante Curazao.