¿Quién fue el último pitcher en lanzar tres juegos en una Serie Mundial?

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles se consagraron por segundo año al hilo en la Serie Mundial tras imponerse en el séptimo juego contra los Azulejos de Toronto por un marcador de cinco carreras por cuatro.

La gran estrella sería Yoshinobu Yamamoto, quien fue galardonado como el Jugador Más Valioso de la serie definitoria por el título mayor de las Grandes Ligas tras lograr un hito histórico en el montículo.

Luego de lanzar en el segundo juego a lo largo de las nueve entradas, en el sexto durante seis episodios y el séptimo desde la novena entrada hasta el final, lograría estar presente durante tres de los siete asaltos.

El último con tres juegos

Ha habido varios lanzadores que, al igual que Yamamoto, han lanzado en tres compromisos de la Serie Mundial, siendo el último antes de él Randy Johnson en el año 2001, cuando los Cascabeles de Arizona vencieron a los Yankees de Nueva York.

Al igual que el japonés, el estadounidense también estaría en los juegos 2, 6 y 7 del 'Clásico de Otoño', ganándolos todos. Acumularía 17.1 entradas de labor con 1.04 de efectividad y diecinueve ponches.