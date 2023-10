Nelson Cruz tendrá un rol importante con Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

Nelson Cruz, uno de los mejores jonroneros de República Dominicana, seguiría formando parte del equipo de Dominicana para el Clásico Mundial de Beisbol de 2026.

De acuerdo a Satosky Terrero, Nelson Cruz seguirá como Gerente General de la selección de Dominicana, mismo rol que cumplió en el Clásico Mundial de 2023.

Cruz, de 43 años de edad, estuvo como gerente general y bateador en la última edición del Clásico Mundial. Su rol fue criticada luego de que Dominicana quedó eliminada en la fase de grupos del torneo tras perder con Venezuela y Puerto Rico.

El dominicano estuvo en su último año en Grandes Ligas tras ser dejado libre a mitad de temporada por los Padres de San Diego.

Nelson Cruz jugará este año en la Liga Dominicana de Beisbol (LIDOM) con el equipo de Gigantes del Cibao antes de retirarse como jugador del beisbol profesional.

"Pienso jugar en cada estadio un partido; todavía no tenemos una fecha definida, pero si tenemos una fecha tentativa. Esa es la meta, darle la oportunidad a la fanaticada dominicana de que me pueda ver por última vez y agradecerle a todos los fanáticos que me apoyaron durante el tiempo que jugué aquí en LIDOM", dijo Cruz.