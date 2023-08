MLB: Yulieski Gurriel dejará todo ante su ex equipo

Yulieski Gurriel vistió por siete temporadas, la camisa de los Astros de Houston, equipo con que debutó en la gran carpa a la edad de 32 años. En 2022 luego de ganar la Serie Mundial, se declaró agente libre.

Llegada la primavera de 2023 los Marlins de Miami le ofrecieron un pacto de ligas menores con invitación al campo de entrenamiento, donde se hizo un lugar en el roster para el día inaugural.

No fue hasta la noche de este lunes, que se volvió a ver las caras con sus antiguos compañeros de equipo, "Va a ser emocionante, ponerme al día con algunos de mis excompañeros" Indicó el campeón bate de 2021.

After 7 seasons with the Astros, Yuli Gurriel is set to face his former club for the first time! ❤️💍 pic.twitter.com/l0a2dWZaPt

— MLB Network (@MLBNetwork) August 14, 2023

Adicionalmente agregó, "fueron siete años que estuve en esa organización, además será una serie interesante, ambos equipos estamos peleando por algo importante y tenemos que salir ahí a competir". agregó a través de su interprete Luis Dorante Jr.

Mientras que el manager de los siderales Dusty Baker manifestó, "Yuli es uno de los jugadores más populares que haya pasado porf la organización, no solo enre los jugadores, sino también con los fanáticos y con todos, Yuli juega duro y también inteligente, lo extrañamos".

Gurriel se ha mantenido como un jugador de reserva en los peces, que luchan por avanzar a la postemporada, en este momento se ubican en una de las plazas de comodín, medio juego por encima de Cachorros y Rojos.

"La piña" recibirá este próximo martes su anillo como campeón de la edición 2022,