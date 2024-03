MLB: William Contreras: “Sé que soy uno de los mejores catchers”

Después de grandes temporadas detrás del plato, William Contreras irá este 2024 con la misión de ganar, y así reafirmarse como uno de los mejores receptores de todas las Grandes Ligas, algo que se ha ganado a pulso con sus grandes campañas.

El venezolano tendrá en este 2024 la oportunidad de mejorar sus números con respecto a la temporada pasada, misma que fue bastante buena, al batear para .289, con 78 carreras empujadas y un OPS de .824 con los Cerveceros de Milwaukee.

“Trato de no confiarme demasiado. Sé que soy un de los mejores catchers, pero está en mi mente el hecho de que no he ganado nada aún, pero vengo a trabajar todos los días”, expresó Contreras a través de MLB Venezuela.

Contreras tendrá su quinta temporada en el mejor beisbol del mundo en donde ya es catalogado como uno de los grandes caretas de la pelota y espera consolidarse cada vez más tanto a la defensa como la ofensiva.