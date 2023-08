MLB: ¡Un espectáculo! Ildemaro Vargas protagoniza una jugada clave para los Nacionales (+Video)

En Washington no pueden estar más felices con el desempeño de Ildemaro Vargas, ya que batea en los momentos más oportunos y tiene una gran destreza con su guante. Justamente para la jornada de este domingo volvió a protagonizar una grandiosa jugada, la cual fue clave para que al final los Nacionales terminaran venciendo 4-3 a los Filis de Filadelfia.

En la parte alta del octavo, la visita pudo tener un inning bastante productivo de no ser por el venezolano, que dio una cátedra de cómo se defiende la llamada esquina caliente. Con un out y hombre en la inicial, Trea Turner bateó un rodado por esa zona que logró dominar en gran forma Vargas, que forzó un out en la intermedia y estuvo cerca de concretarse una doble matanza.

Al final los Nacionales sacaron el cero en dicho episodio, pero en el siguiente permitieron tres anotaciones. En cuanto al oriundo de Caripito se fue de 2-0 con un boleto.

Por su parte, cabe recordar que durante la jornada del sábado el criollo volvió a montarse sobre el montículo, permitiendo dos imparables, una rayita, con un boleto y un golpeado en una entrada de labor. Se trató de su segunda aparición como relevista, luego de aquel inning en blanco el pasado 1 de julio también contra Filadelfia.

Vargas cuenta con una línea ofensiva de .236/.272/.368/.640 en 58 juegos esta temporada, con nueve dobles, un triple cuatro jonrones, 23 carreras anotadas, 25 impulsadas, y 41 imparables en 174 turnos al bate.