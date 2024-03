MLB: ¡Un brazo letal! José Buttó revela su clave para dominar a los rivales (+Declaraciones)

Para sorpresa de muchos, el cuerpo de lanzadores de los Mets de Nueva York está dominando el Spring Training. Y es que no hay ningún otro equipo que posea una efectividad más baja (2.57) que ellos, y todo se debe a la gran labor de sus abridores. Entre esos se destaca José Buttó.

En la jornada de este jueves se enfrentaron por quinta ocasión a los Cardenales de San Luis, y justamente el venezolano fue el encargado de abrir el compromiso. A pesar de que las acciones finalizaron con un 0-0 en la pizarra, la nota positiva se la llevaron los lanzadores tras blanquear por segunda ocasión a sus rivales de turno.

Buttó vio acción durante cuatro episodios y solo permitió dos imparables, además que regaló dos boletos y ponchó a tres contrarios. Vale agregar que en esta presentación realizó un total de 64 lanzamientos, de los cuales varios tuvieron una velocidad bastante alta.

Una vez finalizado el encuentro, los medios de prensa entrevistaron al joven de 25 años y le preguntaron cómo se sintió físicamente, ya que en reiteradas ocasiones su recta alcanzó las 97 mph.

"Me sentí bastante bien. Habían rectas en la que no sentía esa velocidad, pero me sentí bastante bien y saludable, que es lo más importante. La clave de todo es atacar a los bateadores, que es lo que siempre hemos venido trabajando día tras día", comentó Buttó a SNY TV.

Si bien el oriundo de Cumaná se vio bastante sólido y dominador, en par de oportunidades contó con la presencia defensiva de Brett Baty, que terminó colaborando con grandes jugadas para mantener el cero en la pizarra. Dicha situación llevó al lanzador a tener un momento jocoso con el antesalista.

"Estuvo muy bien, la verdad. Baty hizo mi día hoy, me saludó en esos dos innings, y cuando salí del juego le pregunté que qué quería para cenar hoy", dijo entre risas.

Hasta los momentos, José Buttó ha visto acción en cuatro juegos (dos como abridor) y posee una marca de 1-0. En 10 innings de labor ha tolerado nueve indiscutibles y apenas una carrera, con dos boletos y nueve abanicados. Esa única rayita la permitió el pasado 8 de marzo contra los Marlins de Miami.