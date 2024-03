MLB: Así le ha ido al magallanero Carlos Rodríguez en el Spring Training con Milwaukee (+Video)

La temporada 2023/24 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional significó un trampolín importante para muchos nombres que destacaron en el torneo. Uno de ellos es justamente Carlos David Rodríguez, joven jardinero central de los Navegantes del Magallanes quien brilló con luz propia al ser tercero en la carrera por el título de bateo y segundo lugar en la lucha por el Novato del Año.

Con mucha experiencia a sus espaldas, el criollo regresó a Estados Unidos para tratar de subir escalones dentro de su organización, los Cerveceros de Milwaukee, equipo que aún no lo considera como un prospecto importante dentro de su estructura.

Pese a las pocas oportunidades que ha podido recibir, el criollo está presente en los Entrenamientos Primaverales de los Cerveceros, en donde ha jugado poco, pero ya ha podido dejar algunos destellos de lo que es capaz de hacer, tal y como conocen ya bastante bien los aficionados a la pelota en Venezuela.

De momento, "Carlitos" Rodríguez ha tenido participación en tan solo seis compromisos con su novena en estos juegos de pretemporada. Además, el pelotero criollo tan solo ha podido tomar cuatro turnos al bate, una cantidad que sin duda alguna es baja.

Este pasado 12 de marzo, en el duelo ante los Cachorros de Chicago, "El Chin" logró conectar su primer hit de los Entrenamientos Primaverales, por lo que en general tiene un imparable en cuatro turnos, para dejar promedio de .250, que no es para nada malo teniendo en cuenta la poca participación que ha tenido hasta los momentos.

Aunque no ha recibido las oportunidades esperadas, no podemos olvidar que en la pelota criolla Rodríguez dejó una fantástica línea de .354/.442/.449/.891, al conectar 52 imparables en 147 turnos. Si logra trasladar ese rendimiento al inicio de la temporada en Ligas Menores, no es descabellado pensar en que su valor suba de manera drástica.