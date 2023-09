MLB: ¡Sonríen los Marlins! Sandy Alcántara está muy cerca de volver

El pasado 6 de septiembre, los Marlins de Miami añadieron a la lista de ausencias de 15 días a su lanzador número uno de la rotación, Sandy Alcántara, luego de que saliera lesionado de su última apertura frente a los Nacionales de Washington por una molestia en su antebrazo derecho. El mismo serpentinero confesó que el dolor inició cuando lanzó una curva para sacar el octavo inning del partido del 3 de septiembre.

Después de estar sin poder hacer ningún envío al plato, el vigente Cy Young de la Liga Nacional comenzará su rehabilitación este miércoles, según informó Jordan McPherson del Miami Herald.

"Primera vez que me pasa [una lesión] en esa área. Uno no es perfecto. Un día te vas a lesionar de tu codo, otro día de tu shoulder, pero nada son cosas que pasan"; dijo Alcántara poco después de lesionarse. "No puedo parar de trabajar simplemente por una lesión. Es algo que me siento mal al momento, pero al final también me siento bien porque lo vengo dando todo por mi equipo y, nada, esperemos que la recuperación sea rápida para seguir trabajando junto a mi equipo".

En la actual zafra, luego de completar una formidable fase regular en 2022 que lo terminó consagrando como el mejor abridor del Viejo Circuito, ha tenido un rendimiento bastante irregular. En 184.2 entradas de labor, tiene récord de 7 ganados y 12 perdidos con 4.14 de efectividad, 1.21 de WHIP y 151 ponches.