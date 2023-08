MLB: Rays salen al paso de los rumores sobre Wander Franco

El torpedero de los Rays de Tampa Bay Wander Franco no ha pasado las mejores horas luego de que se filtrara una información este domingo 13 de agosto que aseguraba que había mantenido una relación amorosa con una menor de edad de 14 años.

Posteriormente, a través de un live en su cuenta oficial de Instagram, Franco desmintió las acusaciones que le hicieron, catalogándolas como calumnias hacia su persona.

Por lo delicado del caso y de ser ciertas las proposiciones, el joven pelotero no sólo podría recibir una dura sanción de la liga, sino que estaría propenso a enfrentar cargos penales.

En medio de la ola de especulaciones, justamente el infielder no fue parte del lineup este domingo. El timonel de los Rays, Kevin Cash, dijo al respecto que no había sido titular por un simple día de descanso; no por ninguna razón extradeportiva específica.

La franquicia del oeste de la Florida es la segunda con mejor récord de la División Este de la Liga Americana con balance de 71-49, el mismo que le permite poseer el primer puesto por el comodín del Joven Circuito.