MLB: Rafael Ortega levanta interés en un antiguo equipo (+Detalles)

Cada vez son menos las semanas para que la temporada 2024 de las Grandes Ligas levante su telón en el Día Inaugural. A día de hoy, todavía quedan peloteros en la agencia libre a la espera de que algún equipo les brinde una nueva oportunidad, entre esos se encuentra Rafael Ortega.

El oriundo de El Tigre no tuvo un año tan positivo con los Mets de Nueva York, quienes lo habían colocado en waivers desde finales de octubre, pero al no ser reclamado terminó escogiendo la agencia libre. Desde entonces ha estado a la espera de una propuesta que podría no tardar en llegar.

Ortega bateó para .219/.341/.272 en 47 compromisos con el elenco de Queens, con 25 indiscutibles, tres dobles, un cuadrangular, 16 carreras anotadas, ocho impulsadas y seis bases robadas.

Ahora bien, durante este lunes, el periodista Thomas Harding de MLB.com informó que los Rockies de Colorado quieren darle mayor profundidad a sus jardines con la incorporación de un pelotero que defienda las tres posiciones y que sea zurdo.

Si bien la figura más codiciada en ese sentido es Cody Bellinger, hay muy pocas posibilidades de que los Rockies gasten lo suficiente para ficharlo. Además, las opciones más allá de él no son amplias, y ahí es cuando entra en juego el versatil criollo.

Otro punto a favor de Ortega es que es un viejo conocido de la organización, ya que en 2012 debutó en las Mayores con ellos. En dos encuentros conectó par de indiscutibles en cuatro turnos al bate, con dos boletos, un ponche y una base robada.

Luego de esa corta experiencia en Colorado, el jardinero venezolano regresó a las Grandes Ligas con los Angelinos de Los Ángeles en la campaña 2016. Posteriormente defendió los uniformes de Marlins de Miami, Bravos de Atlanta, Cachorros de Chicago y Mets de Nueva York.