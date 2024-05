MLB: ¿Quién será el reemplazo de Ronald Acuña Jr. en Bravos de Atlanta? (+Video)

El peor panorama posible en la lesión de Ronald Acuña Jr. se ha confirmado. El venezolano de los Bravos de Atlanta se perderá lo que resta de la temporada 2024 en las Grandes Ligas y deja un enorme vacío en el lineup de su equipo. Además, pone fin a un calendario que no venía siendo el mejor para él.

"El Abusador" sufrió el desgarro completo del ligamento anterior cruzado de su rodilla izquierda. En esa misma rodilla había padecido un esguince en el 2018, por lo que ya existe un antecedente en ese lugar de su cuerpo.

La energía, velocidad y fuerza que aplica Acuña Jr. a cada jugada dentro del diamante, lo hace más propenso a este tipo de problemas físicos. Lamentablemente se ha perdido una cantidad considerable de juegos en la Gran Carpa por las lesiones.

Ya no hay vuelta atrás, "La Bestia" no regresará en 2024 y se espera que si lo haga el próximo año. Ahora el cuerpo técnico de los Bravos de Atlanta, comandados por Brian Snitker, debe reestructurar la alineación ofensiva y ocupar ese enorme hueco que deja Ronald en el jardín derecho. Seguramente no haya un pelotero que pueda reemplazarle, pero alguien tiene que ocupar su lugar.

¿Quién será el reemplazo de Ronald Acuña Jr. en Atlanta?

En este momento de la campaña es donde se le debe otorgar el crédito a la gerencia de la novena. Con la inclusión de Adam Duvall antes de iniciar la contienda se aliviana un poco el inconveniente con el velocista criollo.

Con la salida de Acuña Jr. del juego ante Piratas, fue Jarred Kelenic el que ingresó por él. Sin embargo, no fue precisamente Kelenic el defensor de la pradera derecha. Al momento de entrar al diamante, fue movido al bosque izquierdo y Duvall suplió la ausencia de Ronald detrás de la primera base.

Por lo tanto, la organización de Georgia no debe apresurarse a buscar piezas en Ligas Menores para ver quien ocupará el lugar de Ronald Acuña Jr., sino que seguramente subirán a un hombre que sirva de banca por cualquier eventualidad que pueda presentarse.