MLB: ¡Piensa en grande! William Contreras no tiene techo para este 2024 (+Declaraciones)

La temporada 2024 de las Grandes Ligas promete regalar muchas emociones a los fanáticos del beisbol, sobre todo a los venezolanos. Entre tantas figuras que verán acción, William Contreras se perfila como uno de los que dará de qué hablar nuevamente, ya que su mentalidad no tiene límites.

El criollo va para su segunda zafra con los Cerveceros de Milwaukee, equipo que sabe muy bien que tiene a uno de los mejores receptores de la actualidad. Y es que a día de hoy ya suma en su currículum una convocatoria al Juego de Estrellas y un Bate de Plata, aunque eso para él no es suficiente.

La manera en la que Contreras ve las cosas es lo que más ha llamado la atención de su manager, Pat Murphy, quien asegura que fácilmente puede sentarse en la mesa de los receptores élites de las Grandes Ligas. Además, por como se ha tomado este Spring Training dice mucho de sus expectativas de este año.

"Cuando dices: ‘Ya es muy bueno’, estoy de acuerdo: está en la élite del mundo. Y creo que puede ser el mejor del mundo. Pero eso es lo que hacen este tipo de jugadores, les encanta practicar, mejorar. No es que llegas hasta un nivel y te quedas ahí. Excelencia cada día. Y eso es él, quiere más", resaltó Murphy en una entrevista para MLB.com.

Un 2024 sin techo para William Contreras

Cuando hablamos de receptores venezolanos, no hay dudas que el nombre de William Contreras es uno de los que debe aparecer en el top-3. Solo basta con ver lo que hizo en la temporada anterior, su primera con los Cerveceros de Milwaukee, para dar fe que en este 2024 será de los mejores.

Primero que nada, lideró a todos los jugadores de su posición en Victorias por Encima del Reemplazo, según FanGraphs, con 5.4 de fWAR. De hecho, de acuerdo al fWAR, el carabobeño estuvo en la cima de la División Central de la Liga Nacional.

"Trato de no confiarme demasiado. Sé que soy uno de los mejores receptores, pero siempre está en mi mente el hecho de que no he ganado nada aún. No he hecho nada. Pero vengo a trabajar todos los días", le confesó el venezolano a David Adler para MLB.com.

Su ambición no tiene límites y eso es algo que está demostrando en estos entrenamientos primaverales, una época del año en la que la mayoría de las estrellas a su altura buscan ir más lento. Sin embargo, eso no va con él, ya que su intención es prepararse de la mejor manera posible.

"No me siento superior a nadie. Vine para acá a entrenar, a trabajar. Me gusta jugar durante estos juegos del año, como lo hice en el pasado, porque es en la pretemporada en la que haces los ajustes", resaltó.

Hasta los momentos, Contreras ha visto acción en ocho compromisos de Spring Training en las que ha tenido actuaciones destacables, como un jonrón en su primer día y retirando a varios de los mejores velocistas en intentos de robo. Para él, la repetición en esta época es clave en su objetivo de convertirse en el jugador más completo que puede ser.

"No me fuerzo a mí mismo. No trato de alardear. Soy un jugador que disfruta el juego, disfruta cada momento jugando béisbol, y los resultados que lleguen solos. Tengo mi metas. Me gustaría estar en el Juego de Estrellas, ganar de nuevo la división. Voy a competir por el Bate de Plata, que quiero ganar de nuevo este año, y por el Guante de Oro", finalizó.