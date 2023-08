MLB: Otro dato negativo de los Yankees de New York en 2023

Los Yankees de New York al mando de Aaron Boone solo se han encargado de registrar marcas negativas para el equipo, su temporada ha sido horrible y sus números así lo indican, es de las peores crisis en la historia de la franquicia y no hay forma de solucionarlo a corto plazo, de hecho, hay mucho dinero involucrado que mantiene a los dirigentes con las manos amarradas en la MLB.

Los Yankees de New York tienen marca de 62-68, 2-8 en los últimos 10 juegos y una racha activa de 2 derrotas. Con estos números y la reciente derrota 7-4 contra los Ray de Tampa Bay, el equipo registra 8 series de visitante sin conocer la victoria, lo que es su racha negativa más larga desde 1908, cuando alcanzaron 10 series, en aquel momento el equipo se llamaba los New York Highlanders.

Aaron Boone no logra devolverle la confianza a un grupo de jugadores que la temporada pasada compitieron hasta el final con un buen juego y con muchas opciones de salir campeón, este año solo han dado pena en cada estadio al que van. No se sabe como puedan solucionar esta historia, porque hay mucho dinero en contratos largos con sus peloteros más estelares y su granja de peloteros no está entre las mejores posiciones en un ranking.

Los Yankees tendrán su próxima serie de visitante contra los Tigres de Detroit terminando el mes de agosto y empezarán septiembre en la carretera contra los Astros de Houston. Seguidamente volverán a casa para jugar contra los Cerveceros de Milwaukee.