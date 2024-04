MLB: ¡Objetivo en la mira! Eugenio Suárez buscará superar un tope personal esta temporada

Los D-backs de Arizona tienen definida su meta para este 2024: regresar a la Serie Mundial. Para ello, la directiva no dudó en reforzar esos puntos débiles de su roster con los peloteros ideales, entre los que destaca Eugenio Suárez. De ahí a que el grupo haya recibido una fuerte inyección de poder al bate.

Desde su debut en las Mayores, el oriundo de Puerto Ordaz ha demostrado ser un bateador capaz de conectar grandes batazos en cualquier estadio. Sus primeras campañas con los Rojos de Cincinnati fueron estupendas, aunque luego de siete campañas con ellos llevó su fuerza hasta Seattle.

Ahora, el destino lo tiene de regreso en la Liga Nacional, el lugar idóneo para los jonroneros. Vale agregar que, según Statcast, del 2021 al 2023 el T-Mobile Park de Seattle fue el estadio de Grandes Ligas más difícil para sacar la bola. Y es que tras dos zafras con los Marineros, el criollo terminó conectando 53 cuadrangulares.

¿Logrará Eugenio Suárez superar su tope personal de jonrones?

Desde la temporada 2014 hasta la 2023, solo en tres ocasiones Eugenio Suárez bateó menos de 20 vuelacercas (4 en 2014, 13 en 2015, y 15 en 2020). Por su parte, en cuatro oportunidades superó los 30, y eso es algo que tratará de alcanzar este 2024 con los D-backs de Arizona.

"Esperemos que sea así. Seattle es un poco grande. Es un estadio para pitchers, pero no le doy importancia a eso. Yo vengo a hacer mi trabajo. No me preocupo por querer dar jonrones en todos los turnos. La situación es lo que los ameritan. Yo solamente salgo a dar lo mejor de mí y que pase lo que tenga que pasar", dijo el venezolano en una entrevista para MLB.com.

La cifa récord de jonrones de un venezolano en una temporada de Grandes Ligas la firmó el antesalista, que además también sirvió para un pelotero de su misma posición en la Liga Nacional. En la 2019, luego de 159 compromisos con Cincinnati, dejó ese tope en 49, superando los 47 de Andrés Galarraga con los Rockies de Colorado en 1996.

Su objetivo ahora no es solo igualar (o superar) dicho número, sino también avanzar de ronda divisional en la postemporada. Con los D-backs de Arizona ve una gran oportunidad de cumplir con ambas cosas, pero ya eso lo dirá el tiempo.

"Es algo que me emociona y me inspira, porque es un equipo que tiene ganas y tiene hambre de conseguir ese campeonato para Arizona. Ser parte de eso es un honor para mí. Me siento sumamente contento, porque tenemos muchas posibilidades de alcanzar la meta", cerró el venezolano.