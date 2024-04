MLB: ¿La nueva casa de Eugenio Suárez lo puede ayudar con su ofensiva?

El nuevo tercera base de los Arizona Diamondbacks, Eugenio Suárez, es la figura que carga con las mayores expectativas dentro de esta organización. Luego de llegar a través de un cambio desde los Marineros de Seattle, con la finalidad de disputar una nueva temporada de la Major League Baseball en su edición 2024.

El pelotero de 32 años tiene la necesidad de demostrar que cuenta con todo lo necesario para ser considerado como uno de los mejores en su posición, tanto en la parte defensiva como en la ofensiva. Todo esto, gracias a su larga experiencia de 10 años dentro de la Grandes Ligas.

Por lo tanto, al tener la posibilidad de tener una nueva casa como es el caso del Estadio Chase Field, puede incrementar su tasa de cuadrangulares para este año, ya que este es uno de sus principales habilidades ofensivas. Tomando en consideración, que este recinto deportivo está en la posición 16 entre los más fáciles para conectar jonrón, según Statcast

Pero esto no es todo, ya que el estadio de Seattle fue el más difícil de 2023 pero esto no fue un impedimento para el criollo, debido a que conectó 22 durante todo el año. Durante toda su trayectoria en Las Mayores, cosecha un total de siete campañas con al menos +20 jonrones.

Por esta razón, habló con el periodista de MLB, David Venn, sobre lo que puede significar estos datos en sus números de este año. “Seattle es un poco grande. Es un estadio para pitchers, pero no le doy importancia a eso. Yo vengo a hacer mi trabajo. No me preocupo por querer dar jonrones en todos los turnos. La situación es lo que los ameritan. Yo solamente salgo a dar lo mejor de mí y que pase lo que tenga que pasar”, afirmó

Números Suárez 2023

Finalmente, en la zafra 2023 disputó 162 juegos reglamentarios, más de 590 turnos al bate, 68 carreras anotadas, 139 imparables, 29 dobles, 22 cuadrangulares, 96 impulsadas, dos bases robadas y promedio de bateo en .234