MLB: Luis Arráez enseña cuáles son sus claves para ser un buen bateador (+Declaraciones)

A pocos días de que el Opening Day suba su telón, Luis Arráez no baja su ritmo de entrenamiento para afrontar una nueva temporada de Grandes Ligas llena de grandes objetivos a nivel individual y colectivo. Es por eso que su preparación, tanto física como mental, se podría considerar como parte de su religión.

El segunda base de los Marlins de Miami tuvo una interesante entrevista con Mark DeRosa para MLB Network, donde analizaron su manera de trabajar en el cajón de bateo. Y es que estamos hablando de un pelotero que fue capaz de ganar dos títulos de bateo de manera seguida, y en ambos circuitos.

"Uso mi batting tee todo el tiempo. Mi coach de bateo me enseña que necesito golpear la pelota hacia el jardín izquierdo todo el tiempo, porque cualquiera puede mover el tee. Entonces lo muevo afuera, en el medio y adentro para luego batear hacia tercera, el campocorto y al medio", comentó el venezolano cuando le preguntaron sobre las cosas que realiza en la jaula de bateo.

En ese sentido, el oriundo de San Felipe mencionó un detalle clave para su mecánica de bateo, y no es más que mantener su mirada en el contacto con la pelota. De esa manera los imparables salen con mayor facilidad.

"El detalle es que cuando bateo la pelota dejo mi mirada ahí, en el contacto. Pero en otras ocasiones cuando quiero ir más allá, mi mirada va hacia el jardín derecho y salen más roletazos, y eso lo trato de evitar. Cuando bateo solo busco mantenerme en la zona de contacto, y si lo consigo todo fluye de la mejor manera", detalló.

Como todo buen beisbolista, Arráez es de los que se fija en los demás peloteros para también aprender de otras maneras. Justamente, una de las figuras con las que ha hablado en ese sentido es Freddy Freeman, otro bateador zurdo cuyo estilo de bateo es bastante efectivo.

"Freddy Freeman es de mis favoritos, me encanta verlo batear. Él tiene poder, pero trata de no demostrarlo del todo, ya que solo quiere enviar la pelota al jardín izquierdo todo el tiempo. Si yo tuviera su poder seguramente buscaría más jonrones, pero trato de conectar hacia el campocorto y el jardín izquierdo. Cuando no estoy del todo bien busco hacer contacto con dirección al pitcher, y entonces así logro mis hits de vuelta", aseguró el criollo.

En cuanto al tema mental le preguntaron cómo se maneja dentro del cajón de bateo, y respondió que sobrepensar es bastante perjudicial tanto para él como para cualquier beisbolista. La clave está en disfrutar del momento.

"Cuando estoy en el cajón de bateo no trato de pensar mucho, porque si lo hago me ponen out. Una vez que estoy allí solo trato de disfutar siempre y ver a todos. Luego me digo a mí mismo que voy a batear hacia el jardín izquierdo", confesó.

Por último, Luis Arráez no se reservó qué tipo de ejercicios realiza durante sus prácticas. Para DeRosa, estos consejos fueron bastante valiosos para los chicos que se están iniciando en el beisbol y que buscan mejorar sus técnicas de bateo.

"Hago muchos ejercicios de brazos de ambos lados, con una mano, tanto con la izquierda como con la derecha. A los chicos siempre les recomiendo que estén relajados, no busquen dar jonrones porque esos terminarán llegando. Es cuestión de estar relajados y usar bien las manos cada vez que bateen", finalizó el actual campeón bate de la Liga Nacional.