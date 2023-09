MLB: Jugadores de los Dodgers no saben nada sobre Julio Urías

Dodgers de Los Ángeles conquistó su décimo primer banderín del Oeste de la Liga Nacional de manera consecutiva para afianzar su candidatura para estar en la Serie Mundial de la temporada 2023 del beisbol de las Grandes Ligas.

Pero en esta oportunidad no se hablará de este tema, sino del futuro del mexicano Julio Urías, quien ha sido apartado de la organización por ser acusado de violencia doméstica hace varias semanas.

A pesar de esto, sus compañeros han manifestado que hasta ahora no saben nada con respecto a lo que pasará con el serpentinero. De hecho, el boricua Kiké Hernández reiteró que él, no ha recibido una informada extra a lo que han transmitido los medios de comunicación.

"No sabemos absolutamente nada, sabemos lo que ustedes saben y estoy siendo lo más transparente posible. Sabemos lo que hay ahí fuera y no nos han hablado de ello porque el equipo no lo sabe. El equipo está esperando escuchar lo que sucede. Claro está, ha sido muy desafortunado para nosotros, para él, para la víctima y ojalá podamos obtener algo de claridad aquí en un futuro cercano", mencionó el versátil pelotero.

Urías, estaba viviendo una temporada con muchos altibajos, aun así se mantuvo como uno de los mejores lanzadores del conjunto californiano en una campaña en donde los lanzadores fueron golpeados por las lesiones.

Por último, se espera que los Dodgers de Los Ángeles no vuelva a traer de vuelta al serpentinero azteca, quien será agente libre al finalizar la presente campaña de Las Mayores.