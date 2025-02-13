MLB: José Altuve se convierte en el último sobreviviente de la dinastía de Houston

Suscríbete a nuestros canales

"Todo tiene su final, nada dura para siempre", reza una popular canción recitada por Héctor Lavoe y Willie Colón. Esta frase representa de buena manera al ciclo que están viviendo los Astros de Houston en las últimas temporadas de las Grandes Ligas, en las que le han tenido que decir "adiós" a varios peloteros icónicos de la franquicia.

El último en salir de los Astros fue el tercera base estelar, Alex Bregman, quien pactó un contrato de tres años y 120 millones de dólares con los Medias Rojas de Boston, para vivir la que será su primera experiencia fuera de Houston en su carrera en Las Mayores.

De esta manera, Bregman se convierte en el más reciente nombre de la dinastía de los Astros de Houston en cambiar de aires en los últimos años. Ahora, las cuatro Series Mundiales que han disputado los siderales en las últimas ocho temporadas solamente tienen un nombre en común: José Altuve.

José Altuve, el último sobreviviente

Y es que en efecto, si revisamos los rosters que llevaron los Astros de Houston a las Series Mundiales de 2017, 2019, 2021 y 2022, el único nombre que hizo acto de presencia en todas y que aún se mantiene en el equipo es el de José Altuve.

Alex Bregman también estuvo en los últimos cuatro clásicos de otoño disputados por la organización sideral, sin embargo, con su salida rumbo a los Medias Rojas de Boston, el segunda base venezolano podría considerarse como el último sobreviviente de esta dinastía tan particular que ha sostenido la franquicia.

Existe otro nombre que estuvo en la Serie Mundial de 2017, y que se ha mantenido todos estos años en la organización: el lanzador Lance McCullers Jr. Sin embargo, no estuvo en la Serie Mundial de 2019 porque se encontraba en plena recuperación de una operación Tommy John, por lo que en efecto, el único nombre del actual roster de los Astros que estuvo en las cuatro últimas apariciones del equipo en el clásico de otoño es el de José Altuve.