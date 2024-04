MLB: José Altuve no esconde su entusiasmo por la serie en Ciudad de México (+Declaraciones)

Este sábado y domingo Astros de Houston y Rockies de Colorado harán vibrar Ciudad de México con mucho beisbol del bueno. Ambas organizaciones cuentan con todo su arsenal, y como es de esperarse una de las principales figuras que se llevará los focos de atención es José Altuve.

El estadio Alfredo Harp Helú marcará la séptima serie de temporada regular de las Grandes Ligas jugada en México, incluida la primera serie internacional de los Astros en el 2019 cuando enfrentaron a los Angelinos de Los Ángeles en Monterrey.

"Aman el beisbol tanto como los fanáticos en Estados Unidos. He estado en México, he jugado allí con los Astros, pero también he estado de vacaciones y es un país increíble con gente increíble. Realmente estoy bien emocionado", comentó el segunda base venezolano para MLB.com.

Para nadie es un secreto que el beisbol en territorio azteca está viviendo una nueva ola de popularidad, sobre todo tras el éxito que significó el Clásico Mundial de Beisbol del año pasado. Y es que la selección mexicana alcanzó las semifinales tras despachar a Puerto Rico, aunque luego sufrieron contra Japón, el eventual campeón de esa edición.

"Son muy apasionados por el beisbol. Siento que esta disciplina ha crecido mucho en México en los últimos cuatro o cinco años. Esperemos que siga creciendo y ¿por qué no podríamos tener un equipo de MLB en México algún día? Me encantaría", apuntó Tuve.

Al incio de esta temporada 2024, los Astros de Houston lideraron a MLB por cuarto año seguido con 16 peloteros nacidos en el extranjero. Justamente, entre esos resalta el mexicano José Urquidy, quien se encuentra en la lista de lesionados desde el Spring Training. Cabe agregar que él es uno de los 12 mexicanos que han jugado para los Astros en su historia.

"Estoy orgulloso de haber jugado todos estos años en todos estos estadios y espero seguir jugando en diferentes campos. Me encantaría jugar en mi país un juego de Grandes Ligas antes de retirarme", finalizó José Altuve.