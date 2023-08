MLB: ¡Impresionante! Ponchar a Luis Arráez es la tarea más difícil para un lanzador

Reimer Carreño / @RdeReimer

La grandeza del pelotero venezolano de los Marlins de Miami, Luis Arráez ha sido tal que esta temporada es catalogado como uno de los mejores jugadores del orbe. Sin dudas, es la bujía de su novena siendo una piedra en el zapato para cualquier lanzador que se le enfrente, puesto que es prácticamente imposible hacerle out y aún mucho más complicado poncharlo.

Arráez solo se ha ponchado en 28 oportunidades para una tasa de solo 6%, la más baja de todas las Grandes Ligas queriendo decir que el otro 94% equivale a que no hay forma de abanicarlo. Para esta zafra ha tomado 428 turnos y las matemáticas no fallan, en 400 oportunidades conectó para embazarse o ser out poniendo en juego la pelota.

Si hacemos la comparación con el jugador que más veces recibió los tres strikes tenemos que buscar los números del jardinero de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber que se poncho 149 veces para lo que va de año, un claro amplio margen en cuanto a la cantidad que posee el oriundo de San Felipe.

Esta estadística también deriva en la gran producción que tiene La Regadera, debido a que deja caer inatrapables a lo largo y ancho del campo, así como su apodo lo califica. A la fecha tiene 158 para ser el líder de toda la MLB, al igual que también está en la cima de los mejores promedios de bateo, departamento en el cual ostenta .369.