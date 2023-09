MLB: ¡Imperdible! Salvador Pérez entrevista a Miguel Cabrera antes de su último enfrentamiento en las Mayores (+Video)

El retiro de Miguel Cabrera está cada vez más cerca, y tanto Detroit como toda Venezuela están -casi- preparados para lo que será una de las despedidas más emotivas en la historia de las Grandes Ligas.

Previo a los últimos tres encuentros del calendario, los Tigres recibieron en el Comerica Park a los Reales de Kansas City en lo que fueron unos días bastante emotivos para el maracayero. Y es que más allá de las ovaciones del público, uno de los peloteros rivales como Salvador Pérez no se quiso quedar atrás para despedirse también del maracayero.

En un video publicado por El Extrabase, Salvy se dio el lujo de entrevistar a Miggy previo a su último enfrentamiento en las Mayores. Allí, el capitán de Kansas City quiso saber cómo se sentía su compatriota con sus últimos juegos en casa.

"Me siento feliz y emocionado. Hay muchos sentimientos encontrados, pero en realidad es la hora de cerrar un ciclo en mi vida para empezar otro. Me siento contento con esta carrera que he tenido y no queda de otra que seguir adelante", respondió Cabrera.

Asimismo, una pregunta fundamental que no podía pasar desapercibida estuvo relacionada con la familia. Ante esto, el maracayero confesó cómo están viviendo estos días sus padres, esposa, hijos y amigos al respecto.

"Aparte de emocionados también están tristes. La familia siempre piensa que uno no se va a retirar, que uno nunca deja este deporte que ama, pero poco a poco les voy explicando que ya llegó la hora. Las rodillas no me dan para más", explicó.

Por último, Salvy aprovechó el momento para dedicarle unas palabras a Miguel, quien sin duda es uno de los beisbolistas venezolanos referentes por excelencia: "Gracias por todo lo que hiciste por nosotros, por todos los venezolanos. Gracias por ese ejemplo que fuiste y serás para todos esos niños. Fue un placer jugar contra ti. Dios te siga bendiciendo".