MLB: Gary Sánchez ya es parte de la historia de los Padres de San Diego

Gary Sánchez es uno de los receptores que mejores números ha tenido durante esta temporada, a pesar de no tener mucha continuidad durante este 2023 su llegada a los Padres de San Diego fue un plus para el pelotero, a tal punto que ya es parte de la historia en la organización no solo por la forma como trabaja con los lanzadores, sino también por su poderosa y productiva ofensiva en la MLB.

Gary Sánchez durante la victoria 10-3 de los Padres sobre los Orioles de Baltimore registró: 4 turnos, 2 anotadas, 2 hits, 1 cuadrangular, 4 impulsadas. Con estos números logró ser el primer pelotero de los Padres en alcanzar 16 o más cuadrangulares y 40 o más impulsadas en sus primeros 60 juegos desde 1920, con la virtud de que el dominicano lo hizo e 57 enfrentamientos.

Por otra parte, Gary Sánchez durante el mes de agosto promedia .300 con 9 hits, 4 cuadrangulares y 9 carreras impulsadas, siendo de los peloteros más efectivos de los Padres.

Los Padres de San Diego solo tienen oportunidad de ir a postemporada si logran un cupo mediante el comodín de la Liga Nacional, están a 5.5 juegos en una lucha bastante intensa y complicada contra los Cascabeles de Arizona, Rojos de Cincinnati, Cachorros de Chicago y Marlins de Miami.

Gary Sánchez es un hombre con mucha experiencia, si hay un receptor que puede explotar todo el potencial de los lanzadores de los Padres es el dominicano. Además, su ofensiva se valora mucho porque aparece en momentos puntuales y oportunos, estos son sus números durante 2023: 195 turnos, 30 anotadas, 43 hits, 16 cuadrangulares, 41 impulsadas, .221 promedio, .800 OPS.