MLB: ¿Fue intencional? Carlos Mendoza opina sobre la polémica con Yohan Ramírez (+Video)

Los Mets de Nueva York y los Cerveceros de Milwaukee han tenido dos días de mucha intensidad en esta temporada 2024. Luego de que en el Opening Day Rhys Hoskins se deslizara de forma agresiva en la intermedia sobre Jeff McNeil, provocando que ambas bancas se vaciaran, las cosas se caldearon nuevamente este sábado.

Esta vez la polémica continuó con el bateador designado, que en el tercer episodio había conectado un cuadrangular. En la alta del séptimo, el relevista Yohan Ramírez le envió un lanzamiento de 94 mph que casi lo golpea, lo que provocó que fuese expulsado.

Tras la derrota 7-6 de los Mets, el manager Carlos Mendoza comentó en la rueda de prensa que el lanzamiento del dominicano no fue intencional. "Definitivamente no intentó golpearlo. Entiendo su frustración con todo lo que está pasando. Lanzó detrás de él. Va a ser un tema con lo que pasó ayer", dijo.

Asimismo, el estratega venezolano explicó que Ramírez es un lanzador que históricamente tiene “problemas de control”, por lo que su lanzamiento no tuvo malas intenciones. De hecho, el plan era generar un rodado, pero su sinker se le escapó.

"Sé que se ve muy, muy mal, pero no estamos tratando de golpear a nadie aquí. Nuestro trabajo hoy era sacarlo out y no hicimos un buen trabajo. Debería terminar ahí. Nuevamente, no es como si estuviéramos tratando de golpearlo", finalizó.

Al final, Hoskins tuvo una jornada productiva para los suyos tras irse de 4-2 con un jonrón y cuatro carreras remolcadas. La serie entre Nueva York y Milwaukee finalizará este doming en el Citi Field.