MLB: Fallece primer manager mexicano en Grandes Ligas

El mundo del beisbol se encuentra de luto, y es que este lunes se anunció el fallecimiento del ex jugador, ex manager y ex coach de Grandes Ligas, Pat Corrales a la edad de 82 años.

Aún no hay un pronunciamiento oficial sobre la causa del deceso, Corrales se convirtió en el primer dirigente mexico-americano en ser piloto de un equipo de la gran carpa, cuando en 1978 tomó el mando de los Rangers de Texas.

Pat también pasó a la historia al ser el primer y único manager que ha sido despedido cuando su equipo estaba en el primer lugar, además de dirigir en ambas ligas en la misma temporada.

Fue el líder de los ya mencionados vigilantes, Filis de Filadelfia y Indios de Cleveland, adicionalmente fue coach de Yankees de Nueva York, Bravos de Atlanta donde fue parte del staff campeón de la serie mundial en 1995 y su último conjunto fueron los Nacionales de Washington en la temporada 2011.

Como jugador, fue receptor e inició su carrera con Filadelfia en 1964.

En Venezuela, participó en la campaña 1964-1965 con los Tiburones de La Guaira.