MLB: Cubano Luis Robert Jr. lidera este nefasto departamento

Luis Robert Jr. está teniendo un buen año con los Medias Blancas de Chicago, dentro de su noveno lidera varios de los departamentos ofensivos, entre ellos, jonrones, carreras impulsadas, anotadas, dobles, slugging y OPS. Por ende es la bujía ofensiva del conjunto que ya está prácticamente sin posibilidades de avanzar a la próxima fase.

Sin embargo, para el cubano no todo es color de rosas, ya que también comanda un departamento del que no muchos quieren formar parte, el llamado "golden sombrero" o sombrero dorado, que no es otra cosa que endosar cuatro ponches en el mismo partido, en lo que va de temporada el jardinero, lleva cinco compromisos en los cuales ha sido abanicado en 4 ocasiones, para estar al frente no solo de su conjunto, sino también de todo el universo MLB.

Robert Jr. ocupa la séptima plaza entre los bateadores con más cuadrangulares en 2023, únicamente en el mes de marzo donde disputó dos encuentros, no sacó la bola del parque, pero solo en el mes de agosto no se ha ponchado cuatro veces en un partido.

El contraste del antillano es evidente, ya que ocupa además el sexto lugar en jugadores con la suma de abanicados y vuelacercas, de esa manera ha liderado a los Medias Blancas, en los departamentos bueno como en los no tanto.