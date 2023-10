MLB: Esto piensa Francisco Lindor sobre la destitución del manager de los Mets (+Video)

El campocorto de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, habló sobre uno de los temas más polémicos dentro de su organización, luego de culminar una complicada temporada regular de las Grandes Ligas, donde no lograron el objetivo de clasificar a la postemporada en la División Este de la Liga Nacional.

El pelotero de 29 años es una de las figuras más importantes dentro del roster, gracias a su importante experiencia y el peso que tiene fuera y dentro del terreno de juego, con uno de los contratos más cotizados entre los jugadores de su posición.

Asimismo, se convirtió en el tercer puertorriqueño en llegar a 30 jonrones y 30 bases robadas en la historia de la Major League Baseball, demostrando que tiene la capacidad de incrementar su nivel en estos próximos años con los neoyorquinos.

Por esta razón, ofreció su opinión acerca del despido del manager Buck Showalter, siendo uno de los puntos más llamativos de cara a la próxima temporada del mejor beisbol del mundo. “¿Me gusta? No, no se siente bien. Odio ver a la gente perder sus trabajos. Él me dejó ser Francisco Lindor, y lo aprecio. Dejó que mi hija correteara y lo amara, y lo aprecio", afirmó

Sin embargo, se espera que el equipo pueda tener un nuevo cuerpo técnico lo antes posible, para comenzar a preparar todos los objetivos y conseguir los triunfos que los coloquen en lo más alto entre los combinados del viejo circuito.