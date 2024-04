MLB: Esto es lo que dice José Butto tras su actuación con los Mets (+Vídeo)

La organización de los Mets de Nueva York termino con la gran preocupación de sus fanáticos, al conseguir su primera victoria de esta temporada de la Major League Baseball. Una de las principales razones de este triunfo, tiene que ver con el lanzador criollo, José Butto.

El pelotero de 26 años comenzó la campaña en las ligas menores, luego de sus destacadas actuaciones en el Spring Training. Sin embargo, en el pasado jueves 4 de abril, fue llamado nuevamente a Grandes Ligas, con la finalidad de abrir el segundo juego de una doble tanda ante los Tigres de Detroit en el Citi Field.

Por lo tanto, no perdió tiempo y demostró todo su talento desde la lomita mezclando todos sus pitcheos, lo que le permitió actuar por espacio de 6.0 entradas, permitiendo solo tres imparables de una carrera, tres boletos y seis ponches para dejar su efectividad en 1.50.

Tomando en cuanta esto, habló en rueda de prensa lo que significó está salida para el y lo que espera en el futuro próximo. “Estoy disponible para lo que necesite el equipo. No me voy a contener por las circunstancias. Voy a ser positivo, voy a salir a competir lo mejor que pueda y eso es lo que voy hacer. Cuando el equipo me necesite, estaré preparado", afirmó a SNY.

Números José Butto 2023

En la zafra de 2023, dejó un récord de una victoria y cuatro derrotas, nueve juegos lanzados, 42 innings de labor, 17 carreras permitidas, 23 boletos, tres jonrones, 38 ponches propinados, Whip de 1.33 y una efectividad de 3.64

Sin duda alguna, este puede ser un punto crucial para su permanencia en el roster y que pueda estar entre los lanzadores que conforman la rotación, debido a las diferentes lesiones que se han efectuado en este comienzo para los Mets.