MLB: Esto dijo un grandeliga venezolana sobre la salida de David Ross de los Cachorros de Chicago

Los Cachorros de Chicago sorprendieron a todos al anunciar la contratación de Craig Counsell como el nuevo mánager del equipo para la campaña 2024 del béisbol estadounidense y alejando del conjunto a David Ross. Sin embargo, uno de los que se mostró feliz por el movimiento fue el venezolano Wilson Contreras.

Contreras fue compañero de Ross en 2016 y, luego, estuvo bajo su mando desde el 2020 al 2022. El criollo dejó un mensaje en Instagram donde manifestó su opinión sobre la salida de su antiguo dirigente de los Cachorros y mostró que su relación era la mejor.

Counsell firmó con los Cachorros por 5 años y 40 millones de dólares, lo que lo convierte en el mánager mejor pagado de la MLB y Ross podría llegar a tomar el mando de los Padres de San Diego.

No eran cercanos...

"Ya era hora", escribió el receptor venezolano en una publicación que anunciaba la contratación de Counsell para el cargo de dirigente de Chicago. Pese a borrarlo minutos más tarde, la prensa estadounidense lo tomó como un ataque hacia Ross.

Con esto, Contreras dejó claro que no tenía una buena relación con su ex compañero de equipo y su ex mánager durante su tiempo en los Cachorros, pero ahora el criollo está con los Cardenales de San Luis, luego de siete años con Chicago y haber ganado la Serie Mundial de 2016.

El venezolano llegó a un acuerdo de 5 años y 87.5 millones de dólares con San Luis, por lo que estaría con la franquicia hasta 2027.