MLB: Estas son las palabras que Ronald Acuña Jr. le decía a su madre antes de ser profesional

El mejor pelotero que tiene Grandes Ligas de cara a lo que será la temporada 2024 es venezolano y lleva por nombre Ronald Acuña Jr. que a base de puro talento se ha consolidado en la elite del beisbol, siendo el actual MVP de la Liga Nacional y único miembro del 40/70.

Desde niño siempre fue un sueño jugar en Grandes Ligas, puesto que quería seguir el legado de sus primos Alcides Escobar y de su propio padre Ronald Acuña Jr. y en un video realizado por The Players Tribune confiesa esto y muchas anécdotas más.

“Yo quería mi fama cuando ya tuviera experiencia, o sea que supiera que iba hacer no con 17 años. ¿Tú quieres fama? Resuelva allí ahora. Mi familia siempre le gusto la pelota, a mis primos siempre los vi en la televisión y desde allí uno decía yo quiero ser como mi primo y así se creó esa rutina y en La Sabana era cuando yo sea Grandes Ligas”, comentó el Sabanero.

Tampoco dudo en comentar lo importante que fue su madre en todo este proceso de llegar hasta las Grandes Ligas.

“Mi mamá trabajadora, luchadora, humilde. Gracias a dios siempre le gusto trabajar, ella vendía números no ganaba mucho, pero llevaba la comida para la casa que eso era lo importante. A medida que pasaron los años ella consiguió un trabajo en Electricidad Venezuela como cajera y yo iba a pedirle dinero para comprar teipe con periódico y esas eran nuestras pelotas. Yo le decía mamá cuando yo tenga plata usted no va a trabajar más”, continuó.

Además, recordó sus inicios en Las Mayores con sus Bravos de Atlanta por allá en 2018 y desde ese momento comenzó a consolidarse como su máxima estrella.

“Desde que me pusieron allí a batear demostré quien era yo, incluso en mi segundo juego que di jonrón ya estaba perreando me dijeron que no podía hacer eso aquí porque tenía 5 minutos, pero cuando daba jonrón yo me lo disfrutaba. Me gusta mi historia como pelotero porque no fue fácil”.