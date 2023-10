MLB: En Arizona destacan la gran labor de Gabriel Moreno en postemporada (+Declaraciones)

Los D-backs de Arizona están donde están gracias a su toma de decisiones y a la confianza que le dan a sus jugadores. Y es que en diciembre de 2022 decidieron dejar ir a uno de sus jugadores más sólidos, Daulton Varsho, para recibir desde los Azulejos de Toronto a Gabriel Moreno y Lourdes Gurriel.

Al principio, el plan consistía en que el criollo fuese suplente Carson Kelly en la receptoría, para de esa manera poder ir desarrollándose con el tiempo. Sin embargo, la lesión de Kelly en pretemporada cambió dichos planes en Arizona, que optaron por confiar en el talento de Moreno para jugar a tiempo completo.

"La verdad es que no teníamos otra opción. Pero no sabes lo agradecido que estuvimos de que pudiera asumir ese rol", comentó el manager Torey Lovullo sobre el venezolano en una entrevista realizada por Ricardo Montes de Oca para MLB.

Desde entonces, el pelotero larense ha mejorado en todos los sentidos, y el impacto de eso se ha visto en los D-backs. El equipo disputará su primera Serie de Campeonato de la Liga Nacional desde el 2007, cuando visiten a los Filis de Filadelfia en el Juego 1 este lunes en el Citizens Bank Park.

Y es que llegar a estas instancias no ha sido fácil, sobre todo para Moreno. Si bien registraba muy buenos números a la defensiva, con el bate era totalmente lo contrario. A esto se le sumó una inflamación en su hombro que lo obligó a permancer en la lista de lesionados. Pero al final dicha pausa lo benefició de la mejor manera.

"Ofensivamente no tuvo un buen comienzo. Estoy seguro de que fue muy abrumador para él, pero una vez adquirida esa mentalidad se convirtió en un mejor líder, en un mejor receptor. La ofensiva llegó después, una vez que se sintió cómodo con su entorno", destacó Lovullo.

Luego de superar los problemas físicos, Moreno tuvo un despertar ofensivo, ya que bateó para .311/.382/.496 con un OPS de .878, con cuatro jonrones y 22 carreras remolcadas desde el 13 de agosto hasta el final de la temporada regular.

"Creo que en ese break que tuve pude despejar un poco la mente y darme cuenta de quién soy en realidad. Tratar de encontrarme a mí mismo. Fue una de las cosas que me ayudó mucho. Vi videos, cosas que podía mejorar. Cuando volví, traté de ser el Gabriel que soy. Me ha funcionado hasta ahora", confesó el criollo.

Ese aporte con el madero continuó en el inicio de la postemporada, instancias en las que Arizona sigue sin conocer la derrota tras dejar en el camino a los Cerveceros de Milwaukee (2-0) y a los Dodgers de Los Ángeles (3-0). En ese periodo, el oriundo de Barquisimeto ha despachado tres vuelacercas y ha impulsado seis rayitas.

“Probablemente no estaríamos aquí sin él. Sueñas con un resultado así en esos momentos, pero para eso se requiere de mucha preparación. Él es un muchacho inteligente”. destacó el gerente general de la organización, Mike Hazen.

El 2023 de Moreno ha sido magnífico y todavía tiene la oportunidad de cerrarlo en grande. La clave de su año, según él, ha pasado por cuatro cosas: trabajo, sacrificio, esfuerzo y disciplina.

"Esta temporada fue muy buena, de mucho aprendizaje para mí. La ayuda que nos hemos dado todos aquí. La confianza. He venido haciendo un buen trabajo en la receptoría. La confianza que he recibido por parte de los lanzadores, coaches y manager me ha ayudado mucho para poder hacer, con confianza, lo que me gusta detrás del plato", finalizó el barquisimetano.