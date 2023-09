MLB: El dilema de Shohei Ohtani que mantiene en vilo un contrato de 500 millones

Shohei Ohtani es uno de los mejores peloteros en la temporada 2023 con Los Ángeles Angels, pero por acciones en el beisbol, su lesión en el codo lo mantiene entre la espada y la pared con una decisión que puede marcar su futuro y el rumbo de la MLB. El japonés aún no sabe si se opera o no de su problema y mientras mantiene en vilo un contrato de 500 millones de dólares.

Shohei Ohtani aún no ha tomado la decisión de operarse o no de su lesión en el ligamento colateral cubital del codo, pero la decisión debe tomarla cuanto antes. De hecho, voces autorizadas en Grandes Ligas entienden que el jugador debe pasar por el quirófano y realizarse una segunda 'Tommy John' con consecuencias que afectan su agencia libre del 2024.

Ohtani ya fue intervenido del codo por el médico jefe de Los Ángeles Dodgers, Neal ElAttrache en octubre del 2018, con un periodo de recuperación de 17 semanas, para volver a lanzar. Sin embargo, una segunda operación tendría una rehabilitación contando todo el proceso de unas 21 o 41 semanas, depende del progreso del jugador, lo que llevaría a Shohei a lanzar nuevamente en la temporada 2025.

Hay antecedentes de lanzadores recientes con dos cirugías 'Tommy John' que no volvieron a ser los mismos, pero están desempeñando su rol de pitcher abridor, incluso con buenos resultados. Jameson Taillon de Cachorros de Chicago sufrió la misma lesión y fue intervenido con éxito, pero su mayor calvario fue la rehabilitación.

El mismo Taillon comenta... "La primera vez, mi rehabilitación fue muy complicada y nunca me sentí al 100%. La segunda fue como si se tratara de un nuevo brazo". Y agregó... "La gente venía y me preguntaba: Hey, ¿qué debo esperar después de que me operen con la Tommy John?, y yo decía: No volverte a sentir bien nunca".

Operar la lesión por segunda vez es mucho más complicado que la primera, ya que el el ligamento colateral cubital conecta el húmero con cúbito en el codo. Los especialistas prefieren reemplazar el ligamento desgarrado con un tendón del almaris largo del antebrazo. En caso de no ser posible, la opción es extirpar el tendón gracilus de la rodilla. Esto hace que la cicatrización sea un calvario muy extenso para los peloteros. Shohei Ohtani tiene mucho que pensar.