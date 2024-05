MLB: Conozca al mentor de Keider Montero, el nuevo grandeliga venezolano (+Video)

Keider Montero se convirtió en el nuevo grandeliga venezolano en la jornada del miércoles, 29 de mayo. Fue llamado a la Gran Carpa por los Tigres de Detroit y realizó su estreno contra Piratas de Pittsburgh. En su primera aventura por el circuito más exigente del mundo, se llevó la derrota, pero demostró cualidades.

Es apenas el inicio de una larga travesía por Las Mayores, al menos eso es lo que se espera de él. Suele ser normal que un pitcher no logre dominar de buenas a primeras en el Big Show, pero lo resaltante es la capacidad que tiene para ponchar bateadores.

Ese talento se puede desarrollar con el paso de los entrenamientos, por lo tanto, no debe significar un mayor dolor de cabeza para sus felinos.

Josman Robles, el mentor de Keider Montero en su camino a MLB

Su carrera está dando los primeros pasos al éxito. Pero detrás de todo el esfuerzo y sacrificio realizado para alcanzar la anhelada meta de ser un ligamayorista, está Josman Robles, un hombre con extendida experiencia en la disciplina deportiva.

Se especializa en el área de bateo, pero sus conocimientos no se limitan y también ha fungido labores de Coach Mental.

"Uno de los últimos jugadores que he ayudado como Mental Coach fue a Keider Montero, quien llegó a Grandes Ligas", dijo el instructor Josman en una entrevista exclusiva para Meridiano.

Foto: AP

El serpentinero derecho, de apenas 23 años de edad, fue apoyado de manera gratificante por Robles, quien se preocupó por algunos detalles que incluso salían del campo. Trabajar la psicología, el control de las emociones y la mentalidad de los atletas, es un trabajo que no se debe menospreciar bajo ningún concepto.

"Hasta el 2019 cumplí con el rol de Coach Mental para jugadores latinoamericanos. No solo porque he jugado beisbol y he sido coach, sino también por los estudios. En ese tiempo se firma a Keider Montero. Lo conocí y tuve la oportunidad de conversar con él. Cuando va a su primera experiencia a los Estados Unidos fuimos más cercanos", soltó.

Orientar sus pasos al éxito era su trabajo

La mayoría de los peloteros profesionales tuvieron la posibilidad de contar con una persona que les guiara en los momentos difíciles. Para Montero, fue Josman el que estuvo allí para aclarar el panorama cuando se tornaba gris.

No todo en el beisbol está ligado estrictamente al área deportiva, pues el ámbito mental cumple con una importancia significativa.

"Sobre todo tenía que ver con escuchar, orientar en una especie de mentoría y utilizar herramientas de coaching cuando era necesario. Yo escuchaba sus inquietudes, preocupaciones, ayudarlo a descubrir el potencial que tiene", indicó.

"Parte de lo que yo hacía era eso, hacer descubrir a los jugadores que tenían un talento y solo ellos eran los responsables de que ese potencial floreciera", puntualizó.

En algunas ocasiones los atletas pueden sentirse limitados, aún sabiendo que poseen unas capacidades distintas al resto. Es ahí donde debe aparecer la figura de Josman Robles, que ejecuta una labor de suma importancia y que es poco reconocida.