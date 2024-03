MLB: Avisail García quiere más protagonismo con los Marlins esta temporada (+Declaraciones)

"Quiero tener un gran año para el equipo y hacer en el terreno lo que yo sé hacer. Deseo estar saludable y estar en el terreno de juego". Con esas palabras, Avisail García está más que decidido a ser uno de los protagonistas de los Marlins de Miami en esta temporada 2024 de las Grandes Ligas.

La temporada pasada para el experimentado jardinero no fue del todo positiva, ya que una distensión del tendón de la corva mermó su rendimiento con el equipo al punto de solo participar en 37 compromisos de la ronda regular. Es por eso que desde que arrancó el Spring Training no ha bajado su intensidad de trabajo.

El oriundo de Anaco no quiso perder el tiempo y tras una llamada de Luis Arráez se pusieron manos a la obra mucho antes de empezar con los entrenamientos primaverales. "Él me llamó y me dijo que si podía batear conmigo. Le dije que sí y la verdad es que trabajó duro. Creo que tendrá una gran temporada", confesó Avisail en una entrevista para el Miami Herald.

Un Spring Training activo para Avisail García

Desde el pasado 22 de agosto que Avisail García no ve acción en las Mayores. Para un pelotero eso es mucho tiempo de ausencia, y es por eso que su arranque en este Spring Training estuvo un poco frío. Sin embargo, con el tiempo fue ajustando ciertos detalles que le han permitido ser más agresivo en el cajón de bateo.

En lo que va del mes de marzo, el criollo ha visto acción en 10 compromisos de los Marlins de Miami y se ha embasado en nueve de esos. De hecho, con el sencillo que conectó en la jornada de este lunes extendió su seguidilla a cuatro encuentros, un buen síntoma de cara al inicio de temporada.

"Me siento genial y mi mente está excelente. Estoy listo para la batalla, estoy enfocado y quiero dar lo mejor de mí", destacó Avisail durante su entrevista. En total acumula nueve imparables en 38 visitas al plato en 13 juegos de exhibición este año, con dos dobles, tres carreras remolcadas y cuatro anotadas.