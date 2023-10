MLB: Así se ve el Power Rankings previo al inicio de los Playoffs (+Foto)

Para muchos, en octubre comienza una nueva temporada en las Grandes Ligas con los Playoffs, por lo que sin duda es importante saber como llega cada uno de los clasificados a esta instancia. El Power Ranking de este comienzo de "Tierra Prometida" posiciona a los equipos según a como estuvieron y terminaron la ronda regular.

Los equipos de MLB saben que cuando llegan a esta instancia de la campaña, no hay razón para preocuparse por las clasificaciones, ni las posiciones ni otro tipo de números en absoluto. Solo hay una sola cosa que importa y es "ganar juegos" para luchar por la Serie Mundial.

Power Rankings Playoffs

1) Bravos de Atlanta

Atlanta se aseguró oficialmente de ser el sembrado número 1 esta semana, pero esencialmente hemos sabido durante toda la temporada que tenía ese puesto. Por muy bien que hayan jugado los Bravos en la última semana -recordemos que fueron ellos los que arruinaron la temporada de los Cachorros- está en el aire si un descanso prolongado va a ayudarles o perjudicarles. Una cosa que sin duda ayudará: Esa ampolla en el dedo de Max Fried, que a los Bravos les encantaría que estuviera completamente curada para cuando disputen su primer juego el sábado.

2) Orioles de Baltimore

Qué semana tan emotiva en Baltimore. Los Orioles perdieron a una de sus leyendas más grandes y queridas, Brooks Robinson, y luego se despidieron de él rematando la mejor temporada que han tenido en... ¿casi 50 años? Los aficionados de Baltimore llevan mucho tiempo esperando volver a jugar un partido de playoffs, y su éxito les va a obligar a esperar un poco más: Verán las Series de Comodines por televisión esta semana antes de comenzar la SDLA en Camden Yards el sábado.

3) Rays de Tampa Bay

A pesar de no ganar el Este de la L.A., los Rays terminaron la temporada con fuerza, quizás avisando que tienen previsto ser uno de los rivales más duros de la postemporada, con “bye” de primera ronda o sin él. Éste es un equipo al que nos hemos acostumbrado a ver en octubre en los últimos años... y como todos sabemos, tienen a un hombre, el cubano Randy Arozarena, capaz de llevar muy lejos a un club en octubre.

4) Dodgers de Los Ángeles

Los Dodgers han tenido un poco de claridad con respecto a su rotación para la postemporada en el último par de semanas: Parece que Clayton Kershaw y Bobby Miller se encargarán de los primeros dos juegos de la SDLN. ¿Lance Lynn lanzará el tercero? ¿Ryan Pepiot? ¿Un opener? Los Dodgers nunca han tenido tanta incertidumbre alrededor de su rotación para los playoffs. Pero si algún equipo puede resolverlo, probablemente sean ellos.

5) Phillies de Philadelphia

Los Phillies no estarán libres en la primera ronda - y esa serie contra los Marlins parece un poco más complicada de lo que mucha gente está esperando - pero todavía están entre los cinco primeros de cara a los playoffs. Esto se debe a que están jugando bien, por supuesto, pero también es imposible ignorar lo fantástico que fue este equipo la postemporada pasada... y en su mayoría son los mismos rostros.

6) Astros de Houston

Durante toda la campaña, hemos estado esperando que los vigentes campeones despeguen. Los Rangers lideraron el Oeste de la Liga Americana durante la mayor parte del año, y luego los Marineros avanzaron al final para convertirla en una carrera de tres equipos. Los Astros sólo ocuparon el primer puesto durante 24 días en toda la campaña. Pero lo único que importa es que fueron primeros el último día. Su victoria por 8-1 sobre los D-backs les dio el puesto número 2 en el cuadro y los pone en una excelente posición para salir a tratar de llegar a su séptima SCLA consecutiva. Y ahora tienen una semana para descansar.

7) Cerveceros de Milwaukee

Debido a que los Cachorros y los Rojos terminaron quedándose a las puertas de octubre, puede parecer que esta división fue más fácil de ganar para los Cerveceros de lo que realmente fue. La Central de la Liga Nacional (aparte de los Cardenales) dio un gran paso hacia adelante este año, y el hecho de que los Cerveceros la ganaran habla bien de ellos y de su capacidad para hacer ruido en octubre.

8) Rangers de Texas

Esta campaña fue un éxito innegable, el primer viaje de los Rangers a los playoffs desde el 2016, con una actuación calibre JMV de Corey Seager y una ofensiva implacable. Los aficionados de los Rangers deberían estar encantados; si les hubieras dicho que estarían en la postemporada allá por marzo, estarían extasiados. Pero se les puede perdonar por sentirse un poco menos entusiastas después de perder el juego 162 para ceder el Oeste de la Liga Americana, y ese preciado segundo sembrado, a los Astros. Texas debería sentirse fantástico por cómo ha ido este año. Pero la diferencia entre esos días libres que vienen con el puesto Nro. 2 del cuadro y una serie de primera ronda en el Tropicana Field es...

9) Mellizos de Minnesota

Por supuesto, es imposible hablar de los Mellizos y de la postemporada sin hablar de la racha de 18 partidos perdidos en los playoffs en la que siguen sumergidos. Los aficionados de Minnesota seguramente están hartos de oír hablar de eso, pero va a continuar hasta que termine. Teniendo en cuenta que Sonny Gray y el venezolano Pablo López están alineados para los primeros dos choques de la Serie de Comodines, si no termina este año, puede que no acabe nunca.

10) Azulejos de Toronto

A pesar de todo lo que se ha dicho de que los Azulejos no han estado a la altura de su potencial en los últimos años, todo esto se puede borrar con una gran postemporada. Después de todo, antes de los últimos playoffs, todos hablábamos de cómo esta última versión de los Filis había sido una gran decepción. Ya no estamos hablando de eso. Ésta podría ser la oportunidad de los Azulejos para hacer lo mismo. Y el emparejamiento podría ser perfecto para ellos: ¿Con quién preferirías jugar en la primera ronda, los Rays o los Mellizos?

11) D-Backs de Arizona

Desde el 2017, los D-backs no llegaban a la postemporada, y desde el 2011 -- cuando Corbin Carroll tenía 11 años -- no ganan un juego de playoffs. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Entre los jugadores que participaron en aquella victoria por 10-6 en el Juego 4 de la SDLN sobre los Cerveceros estaban Mark Kotsay, Prince Fielder, Justin Upton y el cubano Yuniesky Betancourt. Por lo tanto, probablemente no haya mucha decepción porque los D-backs del 2023 terminaron con el último Comodín y el sembrado Nro. 6. Es posible que hubieran querido jugar contra los Cerveceros más que contra los Filis, de todos modos.

12) Marlins de Miami

La sequía de postemporada de los Marlins parece más larga que la de los D-backs, probablemente porque la única vez que han llegado a los playoffs desde que ganaron la Serie Mundial en 2003 fue en la postemporada ampliada del 2020. Vale la pena recordar que les ganaron la Serie de Comodines a los Cachorros (un equipo al que siguen atormentando) antes de caer en la SDLN ante los Bravos. En una señal de lo mucho que cambian las rosters en estos días, sólo tres Marlins que jugaron en esa serie – Jazz Chisholm Jr., el dominicano Sandy Alcántara (que está lesionado) y Jon Berti – siguen en el equipo. Se enfrentarán a sus rivales de división en Filadelfia... donde habrá mucho, mucho ruido.

Con información de MLB.