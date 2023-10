MLB: Así está la situación con Julio Urías (+Declaraciones)

El futuro del lanzador mexicano Julio Urías con los Los Ángeles Dodgers se ha vuelto aún más incierto después de las declaraciones del manager del equipo, Dave Roberts. En una entrevista para el programa "The Show" publicada por el diario New York Post, Roberts confirmó que Urías no volverá a lanzar con los Dodgers en lo que resta de la temporada 2023.

La situación de Julio Urías ha estado rodeada de incertidumbre desde su detención semanas atrás, en relación con un presunto delito de violencia doméstica. Roberts declaró que no ha tenido ningún contacto con Urías desde su arresto y que el lanzador no formará parte del equipo durante el resto de la temporada.

"Primero que nada es muy desafortunado cuando pasas ocho años con alguien, llegas a conocerlos y preocuparte por ellos (…) Grandes Ligas y las autoridades están haciendo sus diligencias y están en la lista de jugadores restringidos. No lo hemos visto, no hemos oído de él y obviamente no lanzará con nosotros este año", afirmó Roberts.

Esta declaración de Roberts podría significar el fin de la carrera de Julio Urías con los Dodgers, ya que su contrato actual con el equipo sólo está vigente hasta el final de la temporada 2023. Antes de su arresto, los Dodgers planeaban ofrecer un nuevo contrato con una ganancia garantizada de $200 millones, lo que habría convertido a Urías en uno de los peloteros mexicanos mejor pagados en la historia.

Sin embargo, ahora se convertirá en agente libre al final de la temporada, lo que le permitirá negociar con otros equipos de la MLB. Su futuro en el béisbol profesional dependerá no solo de la decisión judicial en su caso, sino también de la resolución de las autoridades deportivas de la MLB.

Los Dodgers han tomado medidas para eliminar la presencia de Urías en el equipo desde su arresto. Han retirado su número de locker en la casa club y en el Dodger Stadium, además de borrar su participación en la obtención del título de la Serie Mundial en 2020, donde tuvo un papel destacado como lanzador cerrador.