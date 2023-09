Julio Urías, una nueva cara de la violencia doméstica en las Grandes Ligas

En los últimos años y cada vez con más frecuencia, la pelota de Grandes Ligas se ha visto empañada por un mal que cada vez es más resonante. Se trata de la violencia doméstica y que en su mayoría tiene como vìctimas a mujeres, parejas de algunos peloteros que no saben o no tienen los mecanismos necesarios para controlar su ira. Por supuesto, la violencia no distingue géneros pero si es importante resaltar los casos continuos en los últimos años en los que mujeres han sido víctimas de la agresión de sus parejas que atacan sin contemplación y hasta en ocasiones llega a poner la vida de las vìctimas en riesgo.

Peloteros de la talla de Julio Urías, Domingo Germán, Marcell Ozuna, Trevor Bauer, Yasiel Puig, entre otros engrosan la ya larga lista de jugadores sancionados por la política de Violencia Doméstica. Pero en el caso del mexicano Julio Urías, esta ya sería la segunda ocasión en la tiene un episodio violento con su pareja y por lo que fue castigado con una suspensión de 20 juegos en el 2019. Ya en una ocasión fue perdonado por unas acciones que debieron ser castigadas con mayor severidad.

Sin embargo, al ser reincidente es una certeza casi obsoluta que el "Culichi" lanzó su último pitcheo en el mejor beisbol del mundo. Con la Agencia Libre para el mexicano a la vuelta de la esquina, lo más seguro es que la carrera deportiva de Julio Urías en los Estados Unidos ya llegó a su fin. Uno de los lanzadores más brillantes nacidos en México en los últimos tiempos, ve terminada su trayectoria en la pelota de forma abrupta pero por demás queda aclarar que merecida. ¿Pero que puede llevar a un pelotero a perder los estribos de tal manera, que ponga su futuro en riesgo? A tal punto que la policía de Los Ángeles lo arrestó luego de la agresión a su pareja en las inmediaciones del estadio del LAFC, en el marco del juego ante el Inter Miami de Lionel Messi.

Sin embargo, aunque la nacionalidad no es un factor que influye directamente en la violencia, si es verdad que la cultura es una influencia importante y las sociedad latinoamericanas están envenenadas del machismo y la violencia de género, lo que convierte a estos episodios en una muestra más de lo que se debe repensar para el progreso. El desarrollo de un pelotero no sólo debe abarcar el ámbito deportivo, sino también la formación como persona y ciudadano.

Más allá del talento natural del atleta que se puede trabajar, las organizaciones de Grandes Ligas deben apostar a la formación integral del pelotero, para que se forme a un humano más que un autómata que juega al beisbol. Sobre todo en los peloteros latinoamericanos, que generalmente provienen de contextos duros y que la educación puede llevarlos a comprender su entorno y de esta manera mejorar no sólo al pelotero sino a su contexto, ya que antes de jugadores, son seres humanos.