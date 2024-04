MLB: Así define Aaron Boone la actualidad de Gleyber Torres en los Yankees(+Video)

La organización de los Yankees de Nueva York sigue cumpliendo con las expectativas gracias a este comienzo de temporada regular en la Major League Baseball. A pesar de esto, uno de los casos más criticados hasta el momento, tiene que ver con la figura del segunda base venezolano, Gleyber Torres.

El pelotero de 27 años no ha iniciado este año como era de esperarse para esta edición de 2024, donde es su último año antes de convertirse en agente libre. Con esto, no sólo no ha podido tener grandes actuaciones defensivas, sino que ha recibido diversas críticas por su defensiva.

Tomando esto en cuenta, antes de la jornada de este sábado 20 de abril, está tomando su primer día de descanso fuera de la alineación, con la finalidad de recuperar fuerza para que pueda comenzar a producir como en sus primeros años con este uniforme.

Por si fuera poco, su mánager Aaron Boone, habló sobre la actualidad de Torres y lo que espera que pase con él en los próximos días. "Cuestión de tiempo, le faltan algunos lanzamientos con los que suele hacer daño”, afirmó en rueda de prensa.

Por ende, el criollo tiene todo lo necesario para revertir toda esta situación y dejar en claro que es uno de los mejores jugadores en su posición y aún más importante en su campaña número siete dentro de las Grandes Ligas.

Números Gleyber Torres

En lo que va del calendario oficial, cosecha un total de 20 juegos disputados, 76 turnos, 11 carreras anotadas, 15 imparables, dos dobles, dos remolcadas, tres bases robadas,10 boletos, 23 ponches, OPS de .527 y promedio de bateo en .197