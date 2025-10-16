MLB: Anthony Santander se ausentará para el juego 4 de la ALCS

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero venezolano Anthony Santander no estará en la alineación titular de los Azulejos de Toronto para el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) frente a los Marineros de Seattle, debido a persistentes molestias en la espalda baja. El manager John Schneider confirmó que el pelotero de 30 años, quien batea a ambos lados del plato, continúa lidiando con esta dolencia que ya lo había afectado en el Juego 2.

Santander tuvo una actuación discreta en el Juego 3, donde se fue de 2-0 con una base por bolas en la victoria de Toronto en Seattle. Su ausencia representa un golpe sensible para la ofensiva de los Azulejos que buscan igualar la serie y obligar el regreso a Canadá.

Cambios en la alineación de Toronto

Ante la baja de Santander, el joven Addison Barger ocupará el jardín derecho, mientras que Isiah Kiner-Falefa hará su debut en la serie como segunda base. Estos movimientos buscan mantener la versatilidad defensiva y ofrecer nuevas opciones ofensivas en un duelo que podría definir el rumbo de la serie.

La alineación completa de Toronto para el Juego 4 incluye a George Springer como bateador designado, Nathan Lukes en el jardín izquierdo, Vladimir Guerrero Jr. en la primera base, Alejandro Kirk como receptor, Daulton Varsho en el jardín central, Ernie Clement en la tercera base, Barger en el jardín derecho, Kiner-Falefa en segunda y Andrés Giménez en el campocorto.

Santander en duda para el resto de la serie

La condición física de Anthony Santander será monitoreada día a día, y su disponibilidad para los próximos encuentros dependerá de la evolución de su molestia lumbar.