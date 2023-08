MLB: Anthony Rendón ha sido el peor negocio en la historia de Angelinos

Angelinos iba encaminado a la temporada que tanto habían esperado, estar en la postemporada. Sin embargo, luego del primero de agosto los resultados no han sido los esperados y su clasificación es menos posible al pasar los días.

Más allá de sus resultados adversos, los californianos no han contado con la suerte de tener a todas sus piezas, salvo Shohei Ohtani. En cambio, Mike Trout en la lista de lesionados de hace un tiempo y Anthony Rendón, fuera de acción desde hace meses; son dos bajas sensibles para ellos.

Ahora bien, si hablamos de Rendón, es una historia gris para un equipo que apostó fuertemente por él, luego de ganar la Serie Mundial del año 2019 con Nacionales de Washington, pero que a simple vista, ha sido el peor negocio de la organización.

Según informes de medios internacionales, el veterano antesalista fue inscrito en la lista de lesionados por 60 días, información que puede tener un solo final y ese es el adiós por lo que resta de temporada y luego de haber disputado tan solo 43 encuentros.

Pero ¿Por qué el peor negocio? por el simple hecho de que los californianos le dieron a Rendón un contrato por siete años a cambio de $245 millones de dólares, cifras históricas para Las Mayores y para el equipo. Todo esto con la misión de tener al tercera como uno de los referentes del equipo por los venideros.

No obstante, esto no ha sido así, desde que Rendón firmó este multimillonario contrato, no ha jugado más de 50 juegos desde el 2019 debido a la lesiones. Específicamente hablando, el tercera base ha jugado 50 encuentros en el 2020, 58 en el 2021, 47 en el 2022 y 43 en el 2023; cifras muy escandalosas.

De esta manera, a Rendón le quedan tres años de contrato con los Angelinos, pero al tener 33 años y sufrir innumerables lesiones, las sensaciones no son sumamente positivas en la organización y todo parece indicar que ha sido una verdadera decepción.