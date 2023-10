MLB: ¡Alarma en Miami! Sandy Alcántara se somete a cirugía que lo deja fuera de acción (+Detalles)

Luego de la reciente eliminación de los Marlins de Miami en la Serie de Comodines, las malas noticias siguen llegando luego de que este viernes se diera a conocer que el estelar lanzador dominicano Sandy Alcántara se sometiera a una cirugía Tommy John en su brazo de lanzar, por lo que se perderá toda la temporada 2024.

La información fue confirmada por el mismo diestro a través de sus redes sociales en donde agradeció la preocupación mostrada por los fanáticos y al médico que le realizó el tratamiento quirúrgico, el doctor Keith Meister.

"Con gran pesar, quiero que todos sepan que hoy me sometí a una cirugía Tommy John y que me perderé la próxima temporada", escribió el ganador del Cy Young de la Liga Nacional de 2022 como parte de un comunicado. "Lo que más me entristece son los grandes fanáticos de los Marlins, que me apoyaron tanto a mí como al equipo este año. El camino hacia los playoffs fue emocionante para todos nosotros".

Alcántara registró durante este 2023 una efectividad de 4.14, con un récord de 7-12 en 28 salidas de labor monticular, en la que ponchó a 151 contrarios y dejó un WHIP de 1.21.