MLB: Aires de cambio en los Yankees de New York

Hay aires de cambios en los Yankees de New York, el equipo perdió el rumbo y se tomarán decisiones en los próximos días para tratar de reconducir la situación de a organización para la temporada 2023 y lo siguientes años. Los Yankees están a 9.5 juegos del último lugar del comodín de la Liga Americana y eso es señal de un fracas absoluto.

Aaron Boone es uno de los involucrados en el cambio que estarían pensando la organización de New York. Brian Hoch, periodista de MLB.com resaltó que Boone se reunió recientemente con Hal Steinbrenner y Brian Cashman, gerentes del equipo para conversar sobre los pasos a seguir respondiendo al horrible momento que viven los Yankees, de hecho un despido del manager del equipo del Bronx está sobre la mesa.

Hoch incluso comentó palabras de Boone... "Entendemos que estamos en un lugar complicado y que no está yendo bien. Estamos en el negocio tratando de arreglarlo y tratando de (determinar) cuales son los mejores movimientos aa lo que se viene para nosotros y retomar el camino".

Los Yankees de New York están en una pésima posición y no tienen opciones reales de alcanzar la postemporada, de hecho, hacerlo significaría una debacle de los Marineros de Seattle, Azulejos de Toronto y Medias Rojas de Boston. Por otra parte, muchos de los jugadores que forman parte de la alineación no han dado un salto de calidad al equipo, solo lo han ayudado a este mal momento de la temporada.