MLB: Aficionados de los Yankees vieron el futuro en su último partido en casa (+Videos)

Una tarde fría, húmeda y miserable fue quizás una manera apropiada para que los Yankees de Nueva York cerraran su calendario en casa en una temporada decepcionante, pero se las arreglaron para vencer a los D-Backs de Arizona 6x4.

Llegó un día después de que los mulos fueron eliminados oficialmente de la contienda por los playoffs por primera vez desde 2016, cuando tal vez un millar de aficionados robustos se presentaron (aunque la multitud anunciada fue de 41,096, ya que era una reposición del juego del sábado).

Los que desafiaron el clima pudieron ver lo que podría ser parte del futuro para el elenco del Bronx: Austin Wells, Oswald Peraza y Everson Pereira fueron algunos de los jugadores jóvenes que contribuyeron a la victoria.

Wells jonroneó en el 4to y anotó la carrera decisiva en el 8vo, Peraza tuvo un cuadrangular de 443 pies a pesar de las duras condiciones y Pereira tuvo un par de hits, incluyendo el sencillo que puso a los Yankees arriba para siempre antes de que Clay Holmes lanzara una 9na sin anotaciones para el salvamento.

Aaron Boone dijo que estaba impresionado con los novatos en la alineación durante el inning 8.

"Fue bueno ver ese tipo de entrada", dijo el estratega. "Fue divertido ver a los chicos ejecutar de esa manera", añadió.

Por su parte, Wells dijo que los recién llegados están tratando de aprovechar al máximo sus oportunidades.

"A pesar de que estamos fuera (de la contienda de playoffs), cada turno al bate importa'', dijo el novel cátcher quien tiene 10 hits desde que fue llamado, 6 de ellos extrabase.

Asimismo, Anthony Rizzo dijo que se siente "bien, mucho mejor" después de lidiar con los síntomas post-conmoción cerebral que terminaron de poner fin a su temporada en agosto.

"Creo que nos quedamos sin tiempo para volver, pero definitivamente me siento de vuelta a mí mismo", dijo el robusto inicialista. "Me siento mucho más despejado y bastante fuerte", agregó luego de una baja temporada a la espera de estar completamente sano con miras al próximo entrenamiento de primavera.

"Es una mentalidad diferente, pero estoy emocionado por esta temporada baja para ponerme fuerte y estar listo para el próximo año'', dijo mientras también aguarda para tener al menos un chequeo más para asegurarse de que está completamente recuperado.

"No creo que esté técnicamente autorizado todavía, pero estoy a punto de estarlo'', puntualizó. "Me siento muy bien. Todo va bien. He vuelto a la normalidad".

Rizzo tiene un año más en el contrato de 2 y 40 millones de dólares que firmó la pasada temporada baja. Hay una opción del equipo para un tercer año.

Con el cierre de la temporada 2023 en el Yankee Stadium, a los bombarderos les restan 3 compromisos en el nido de los Azulejos de Toronto, así como 3 en el hogar de los Reales de Kansas City.