MLB: 5 dominicanos en el top 20 de más camisetas vendidas en 2023

Las Grandes Ligas es uno de los deportes más seguidos a nivel mundial y la venta de camisetas es algo que arrasa temporada a temporada, durante este año hubo 5 peloteros dominicanos que estuvieron dentro del top 20 de camisetas más vendidas. La primera posición fue de Shohei Ohtani de Los Ángeles Angels y la segunda de Ronald Acuña Jr de Bravos de Atlanta.

Los dominicanos con las camisetas más vendidas son:

- Fernando Tatis Jr de Padres de San Diego

- Julio Rodríguez de Marineros de Seattle

- Vladimir Guerrero Jr de Azulejos de Toronto

- Elly De La Cruz de Rojos de Cincinnati

- Manny Machado de Padres de San Diego

Francisco Lindor también es parte del top 20 de camisetas más vendidas, llama la atención porque no fue una gran temporada del boricua con Mets de New York, de hecho, sus números no fueron sobresalientes, pero alcanzó un 30-30, con 30 jonrones y 31 bases robadas.